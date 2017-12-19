Kerem Yıldırım, İzmir Ödemiş'te Kaymakçı Çok Programlı anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'in öğrencisinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına tepki gösterdi. Yıldırım, "Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm eğitim camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Sebebi ne olursa olsun, iki lise öğrencisinin okul yöneticisine karşı öldürme kastıyla hareket etmesi, şiddetin vardığı noktanın en açık göstergesidir. Aynı gün Iğdır Merkeze bağlı MEV Anadolu Lisesinde Müdür Başyardımcısı olarak görev yapan Yücel Düzci ise, saldırıya uğrayan öğrencilerini korumaya çalışırken, gözü dönmüş kişilerin sopalı, bıçaklı, muştalı saldırısına uğramış, ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Öğretmenimize acil şifalar diliyoruz. Terör saldırıları sonucu şehit edilen Aybüke ve Necmettin öğretmenin acısı, hüzünlü hatıraları hala yüreğimizi dağlarken, kaygı verici boyutlara varan bu saldırılar üzüntümüzü katmerleştiriyor. MEB başta olmak üzere ilgililerin acilen caydırıcı ve önleyici tedbirler almasını bekliyoruz. Bu saldırılar geleceğimizi karartmakta, eğitim camiasını tedirgin etmekte, birçok mağduriyete neden olmaktadır. Eğitimcilere yönelik her saldırı, aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple, cehalete dayanan şiddeti veya şiddete dayanan cehaleti bir an evvel ortadan kaldırmalıyız” şeklinde konuştu.

Eğitimcileri hedef alan bütün saldırılar sona erdirilinceye kadar herkesi sorumluluk almaya davet ettiklerini kaydeden Yıldırım, “Biz bilginin gücünün cehalet cürmüyle sindirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ruhumuzu besleyen, benliğimizi geliştiren, geleceğimizi aydınlatan, milletçe varlığımızın dayanağı olan eğitimin şiddetin esiri olmasına hep birlikte karşı durmalıyız. Öğretmenlerimizden öğrencilerimize, yöneticilerimizden velilerimize kadar bütün eğitim camiasını, millet temelinde geniş bir aile gibi düşünüyoruz. Bizim nazarımızda her üyesiyle saygıya değer bu ailenin hangi ferdine olursa olsun, yapılan saldırıyı kayıtsız şartsız te'lin ediyoruz. Son dönemlerde öğretmenlerin emeğini yok sayan, itibarını örseleyen, eğitimdeki etki alanını daraltan, eğitimin aktörünü neredeyse bir figürana dönüştüren, bu mesleği her türlü haksızlığa ve saldırıya açık hale getiren anlayış, bugün geldiğimiz noktanın sebebidir. Giderek artış gösteren, bazısı ağır yaralama bazısı da cinayetle neticelenen bu saldırılar karşısında öğretmenlerimiz kendilerini savunmasız hissetmekte, yetkililerden caydırıcı tedbirler, mesleğin itibarını artıracak politikalar beklemektedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, saldırılar sonucu hayatını kaybeden bütün Eğitimcilerimize Allah'tan rahmet diliyor, saldırıya uğrayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

İHA