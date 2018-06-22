Çınar yapılan çalışmaları inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Bostanbaşı ile Seyran mahallelerinde devam eden kilit taşı döşeme, kaldırım yenileme, çevre düzenleme ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçede yaşam standartlarının yükseltilmesi adına çalışmaların dört koldan devam ettiğini belirten Çınar, “Dört yıl içerisinde hayata geçen devasa yatırımlar, verim seviyesi yüksek, kalıcı alt ve üst yapı hizmetleri, uygulanan sosyal, kültürel ve sportif projelerle yaşam seviyesi yükselen ilçemizin dört bir tarafındaki değişim ve dönüşüm hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere diğer birimlerdeki personellerin de saha çalışmalarının titiz bir şekilde sürdüğünü kaydeden Çınar, “Alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda bizimle ilgili olan hizmetlerimizi en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bostanbaşı ve Seyran mahallelerimizde ilçemizin en hızlı gelişen ve nüfus yoğunluğu artan bölgeleri arasında yer aldığı için buradaki değişim hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmekteyiz. Seyran mahallemizde içme suyu, kanalizasyon ve drenajla ilgili bir takım eksiklikler vardı, Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yaklaşık bir hafta önce buradaki alt yapı eksiklikleri tamamen giderildi. Alt yapının tamamlanmasıyla birlikte bizlerde ekiplerimizi bu mahallemize yönlendirerek üst yapı çalışmalarına hız verdik, üç sokağımızda devam eden yenileme çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Seyran mahallemiz, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte modern bir görüntüye kavuşmuş olacak. Aynı şekilde Bostanbaşı mahallemizde de alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarımızın üst yapılarını planlı bir çalışma anlayışıyla daha güzel bir görüntüye kavuşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’ta ulaşım ağının her geçen gün daha konforlu hale geldiğini aktaran Başkan Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İlçemizin gelişim ve büyüme sürecini planlı bir hizmet anlayışıyla sürdürmekteyiz, bütün hizmetlerimiz belli bir koordinasyon halinde hayata geçmektedir. Bugünden yaptığımız hizmetlerin geleceğe dönük olmasına, kalıcı ve nitelik seviyesinin yüksek olmasına ayrı bir önem veriyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizin daha güzel şartlarda hayatlarını sürdürmelerine, kaliteli yaşam olanaklarına sahip olmaları adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Araç ve yaya trafiğinin akıcı ve konforlu hale getirmek adına dört yılda büyük mesafeler aldık, yaz dönemiyle birlikte bu hizmetlerimize ağırlık verdik. 2018 yılı planlamasında yer alan sokaklarımızın prestij seviyesini yükseltmeye ara vermeden devam edeceğiz. Bizler halkımıza hizmet ederken asla yorulmuyoruz, her gün bir adım daha ileriye atıyoruz, 7/24 esasıyla güzel ilçemize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.”

Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez ise, alt yapısı tamamlanan sokaklarda üst yapı çalışmalarına hız veren Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarken, “Mahallemizdeki eksikliklerin giderilmesi noktasında büyük bir özveriyle çalışarak, sokaklarımızı şantiye alanına çeviren Yeşilyurt Belediye Başkanımızın şahsında tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mahallemiz bu çalışmalar neticesinde daha güzel görüntüye kavuşacaktır, emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı ve Seyran mahallelerinde devam eden saha çalışmaları sırasında vatandaşlarla sohbet ederek yapılan çalışmalarla ilgili fikir alış verişinde bulunup, hizmetler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

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