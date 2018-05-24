Çınar'dan belediye çalışanlarına iftar

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Beylerderesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğine Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Birim Müdürleri, Yeşil Yurt İnşaat, İŞGEM ve Yeşilyurt Kent Konseyi idarecileri, personeller ve aileleri katıldı. Samimi ve sıcak bir aile ortamının hâkim olduğu iftar yemeğine katılan misafirleriyle tek tek tokalaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, personellerle sohbet ederken özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Yoğun ilgi altında gerçekleşen geleneksel iftar programındaki birliktelik ve dayanışma ruhunun Yeşilyurt Belediyesinin en büyük gücü olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi, kendi içinde dayanışma ruhunu üste seviyeye çıkartmış, sevgi ve saygının hakim olduğu, dayanışma ve yardımlaşma olgusunun her zaman canlı kaldığı büyük bir ailedir. Bugün ki iftar yemeğindeki atmosfer ve katılımın yüksek olması beni açıkçası duygulandırdı. Yeşilyurt’u öncelikle bölgede ardından Türkiye’de örnek alınacak ilçe hüviyetine ulaştırmak adına hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlar, projeler ve hizmetlerin altında imzası bulunan personellerimizin özverili çalışması, gayreti ve hizmet aşkını takdirle karşılıyorum. Yeşilyurt’un sorunlarını sırtlayan değerli yol arkadaşlarımla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Kendi içimizde sarsılamayacak, bozulamayacak tek gücümüz; birlik ve beraberliğimizdir. Birliktelik ruhunu kaybetmeyen personellerimizin bu anlayışı ve yaklaşımları sahadaki çalışmalara olumlu bir şekilde yansımaktadır. Dayanışma içerisinde iş üretme ve hizmette verimliği artırma çabası hizmetlerimizin farkını ortaya koyuyor. Tüm personellerimizin ve kıymetli aile mensuplarının mübarek Ramazan Aylarını tebrik ediyorum, Cenab-ı Allah oruçlarımızı dergahı izzetinde kabul buyursun, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan her personelin kendileri için çok değerli ve kıymetli olduğunu dile getiren Çınar, “Dört yıl içerisinde hayata geçen devasa yatırımlar, alt ve üst yapı hizmetleri, sosyal, kültürel, eğitim, spor, çevre ve sosyal projelerle büyük bir değişime uğrayan Yeşilyurt İlçesindeki sorunları omuzlarında taşıyan, büyük bir fedakârlık gösterip mesai mefhumu tanımadan görevini aşk ve sevdayla yapan personellerimizle birlikte olmanın onurunu yaşıyoruz. Bize yol arkadaşlığı yapan Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize ve personellerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler işimizi aşkla ve sevgiyle yaptığımız için yorulmuyoruz, gelecek nesillere modern ve yaşam standardı yüksek bir Yeşilyurt emanet etme noktasında dört yıl içerisinde çok büyük mesafeler aldık, sayısız başarıların altına hep birlikte imza attık. Yeşilyurt’u bir noktadan alıp bambaşka bir noktaya taşımanın gururunu yaşıyoruz. 2014 yılında Hacı Uğur Polat Başkanımızla birlikte başlattığımız millete hizmet sevdasından geri durmayarak 7/24 esasıyla çalışarak sizlerin büyük gayretiyle kıymetli hemşerilerimize kalıcı hizmetler götürmenin şerefini yaşıyoruz. Bütçemizi 40 milyondan 200 milyona çıkardık, ulaşım ağımızı güçlendirdik, yollarımızın kalitesini artırdık, cadde ve sokakların prestij seviyelerini yükselttik, 100’e yakın yeni sosyal yaşam alanını hizmete sunduk. Hizmete sunduğumuz Yeşilyurt Kent Konseyi, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi, Semt Konakları, Sosyal Tesisler, Yeşilkonaklar, Gençlik Merkezleri, Kadın Yaşam ve Spor Merkezi, Muhtar Evleri, Çocuk Trafik Eğitim Parkı ve Bilgi Evimiz başta olmak üzere insan odaklı hizmetlerimizle ilçemizin bütün alanlarda kalkınması, gelişmesi ve büyümesi adına çaba sarf ettik. İnşaatı devam eden Beylerderesi Şehir Parkı, Ambalaj Atığı ve Toplama Tesisleri, Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarı ve Deprem Eğitim Merkezi gibi Yeşilyurt’un marka değerine katkı sunacak diğer büyük yatırımlarımızı hayata geçirmek içinde büyük bir özveriyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Atıl durumdaki Gedik tepesini Namazgah alanı, Sosyal Tesisler ve inşaatı devam eden Kültür Evimizle cazibe merkezine dönüştürüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle mutlu insanların yaşadığı bir ilçe hüviyetine ulaştık, ‘Yeşilyurtluyum Mutluyum’ sloganını sonuna kadar hak ettik. 311 bin 764’lük nüfusuyla Malatya’nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’un gelişim ve değişim sürecinde büyük bir özveriyle işine dört elle sarılan, mesai mefhumu tanımadan vatan ve memleket sevdasıyla ilçe halkına hizmet eden personellerimizle ne kadar gurur duysam azdır. Sizin bu güne kadar bir marka değer oluşturmada ki rolünüz ne kadar büyükse, bundan sonrası içinde göstereceğiniz gayretler aynı önemi taşımaktadır. Ülkeleri, kentleri ve ilçelerin değişime uğramasında seçilmiş veya atanmış insanların bakış açısı ve vizyonu önemlidir ancak burada birlikte yola çıktığınız insanların vefası, gayreti ve çabası çok büyük önem taşımaktadır. Yeşilyurt Belediyesindeki her personelimizin vefası ve gayretiyle milletimize hizmet etmeye aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz” dedi.

ERDOĞAN 31 MAYIS'TA MALATYA'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 31 Mayıs 2018 Perşembe günü düzenlenecek mitinge bütün personelleri ve ailelerini davet eden Başkan Çınar, “ 24 Haziran’da ülkemiz çok kritik bir seçime gidiyor, yeni bir hükümet sistemi kurulacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu sistemin başarıya ulaşması için ilçemizdeki hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızı ve Milletvekillerimizi Ankara’da daha güçlü yapmak için canla başla çalışacağız. Sizlerden ricam, yaptığımız hizmetleri çevremizle paylaşım ve anlatalım. Seçim kampanyası kapsamında 31 Mayıs’ta Malatya’ya teşrif edecek olan Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatya ve Yeşilyurt’a yakışır ölçülerde karşılamak içinde bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

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