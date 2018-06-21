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Çınar Çağrı Merkezinde telefonlara cevap verdi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Çağrı Merkezini ziyaret etti. Başkan Çınar, gelen çağrılara yanıt vererek vatandaşların taleplerini dinledi. 

Çınar Çağrı Merkezinde telefonlara cevap verdi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Çağrı Merkezini ziyaret etti. Başkan Çınar, gelen çağrılara yanıt vererek vatandaşların taleplerini dinledi. 

21 Haziran 2018 Perşembe 17:44
Çınar Çağrı Merkezinde telefonlara cevap verdi

Vatandaşların sorun ve isteklerine daha hızlı bir şekilde hizmet amacıyla kurulan Çağrı Merkezinde görevli personellerle sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar daha sonra telefonun başına geçerek 444 8 9 10 nolu numarayı arayan vatandaşların isteklerini dinledi. 
Vatandaşlardan gelen çağrılara cevap veren Başkan Çınar’ın telefonun diğer ucunda olduğunu öğrenen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, samimi diyalogların oluştuğu görüşmelerde vatandaşları dikkatlice dinleyerek not alan Başkan Çınar’da aktarılan talepleri ilgili birimlere yönlendirdi. 

Yeşilkaynak Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nden arayan Şahin Ayargil isimli mahalle sakini telefona cevap veren kişinin Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar olduğunu öğrenmesiyle birlikte yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Ayargil, yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, boş alanların vatandaşlar tarafından yanlış kullanılması sonucunda görüntü kirliliğine sebep olduğunu söyledi. Başkan Çınar konuyla ilgili çalışmaların hızlı şekilde yapılacağını belirterek, duyarlılığından dolayı Ayargil’e teşekkür etti. 

Güngör Caddesi Gülay Sokak'ta oturan bir başka ilçe sakini ise telefona Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın aktif belediyecilik anlayışını ve yapılan hizmetleri takdirle karşıladığını ifade ederek, sokak köpekleriyle alakalı denetimlerin arttırılmasını talep etti. Düzenli olarak sokak hayvanlarının denetim ve sağlık taramalarının yapıldığını belirten Başkan Çınar, Veteriner Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye yönlendirileceğini, sonucun ise kendilerine bildirileceğini kaydetti. 

444 8 9 10 numaralı Yeşilyurt Belediyesi Çağrı Merkezi’nin haftanın her günü saat 22.00’ye kadar hizmet verdiğini söyleyen  Çınar, “444 8 9 10 numaralı Yeşilyurt Belediyesi Çağrı Merkezimiz ve 532 100 8 9 10 nolu Whatsapp hattımızla hemşehrilerimizin taleplerine daha hızlı yanıt veriyoruz. Gelen talepler birimlere göre düzenlenerek ilgili birimlere ulaştırılıyor. Birimlerimiz gelen talepleri kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Oluşturduğumuz bu sistem sayesinde hızlı ve kalıcı çözümler üretiyoruz” şeklinde konuştu. 

Amaçlarının vatandaşlara daha hızlı ve daha kolay hizmet vermek olduğunu hatırlatan Çınar, “Teknoloji çağını yaşadığımız günümüz dünyasında yenilikleri takip etmek, teknolojik gelişmeleri daha etkin bir şekilde kullanarak vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri sunmaya büyük önem veriyoruz. Çağrı Merkezimiz aracılığıyla Yeşilyurt Belediyesiyle irtibata geçen hemşehrilerimiz iş veya işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapma fırsatına ulaşıyorlar. Hemşehrilerimizle yapılan tüm görüşmeler hizmet kalite standartları ve iletişim güvenliği nedeniyle kayıt altına alınıyor. Çağrı Merkezi'nce, her işlem mutlaka sonuçlandırılıp, süreçler ve sonuçlar hakkında hemşehrilerimiz geri aranarak bilgilendiriliyor. Çağrı Merkezi'ne gelen başvurular sırasında alınan bilgiler ve bu bilgilerin analiz edilmesi sonucunda, ilçe sakinlerimizin ihtiyaçları tespit ediyoruz. Çağrı Merkezi ve Whatsapp uygulaması ile vatandaşlarımız, belediyeye hem çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor, hem de hızlı, kaliteli ve profesyonel hizmet alabiliyor” ifadelerini kullandı.
busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMehmet Çınarçağrı Merkezi
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