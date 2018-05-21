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Çınar basın mensuplarıyla iftarda buluştu

Yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileriyle geleneksel iftar yemeğinde bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Görüş, öneri ve tespitlerinden ciddi şekilde faydalandığımız yerel ve ulusal medya mensuplarımız vatandaşlarımızla aramızda köprü vaziyeti görmektedir” dedi.

Çınar basın mensuplarıyla iftarda buluştu

Yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileriyle geleneksel iftar yemeğinde bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Görüş, öneri ve tespitlerinden ciddi şekilde faydalandığımız yerel ve ulusal medya mensuplarımız vatandaşlarımızla aramızda köprü vaziyeti görmektedir” dedi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:41
Çınar basın mensuplarıyla iftarda buluştu

Yeşilyurt Belediyesi yazılı ve görsel medya çalışanlarına iftar verdi. Geniş bir katılımın olduğu iftar yemeği Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Yeşilyurt Belediyesi Beylerderesi Şelale Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

İftar yemeğine; televizyon, gazete, dergi, internet ve radyo kuruluşları temsilcileri ile cemiyet ve dernek başkanları da katıldı.

Başkan Çınar, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinden sonra yaptığı konuşmada Ramazan ayını huzur ve güven içerisinde idrak ettiklerini belirtti.

BASIN MENSUPLARIMIZI AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYUYORUZ

Basın mensuplarıyla her zaman birlikte hareket ettiklerini ifade eden Başkan Çınar, “Düşüncelerine ve görüşlerine her zaman saygı duyduğumuz kıymetli basın mensuplarımızı Yeşilyurt’ta ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bizler kentimiz ve ilçemize en güzel hizmetleri sunabilmek adına mücadele ederken basın emekçileri de aynı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizde ve kentimizdeki bütün siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif gelişmeleri yakından takip ederek haberleştiren, olayların ilk tanığı olan, çok kutsal bir görev ifa eden basın mensuplarımız, yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında köprü vaziyeti görmektedir. Özverili ve fedakârca çalışan basın mensuplarımızın hizmetleri takdire şayandır. Hiç şüphesiz ki gelişen ve değişen toplumlarda yazılı ve görsel medya kuruluşlarının yeri ve önemi çok farklıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak sizlerin düşüncelerinize ve önerilerinize saygı duyuyoruz ve sizlerle fikir alış verişlerine ciddi önem veriyoruz. Hepimizin tek amacı var o da; ülkemize, kentimize ve ilçemize en güzel hizmetleri sunmaktır. Oldukça zor ve meşakkatli bir görev yapan tüm basın mensuplarımızın mübarek Ramazan aylarını en kalbi duygularımla kutlar, tuttuğunuz ve tutacağınız tüm oruçlarınızın Cenab-ı Allah tarafından kabul görmesini niyaz ederim” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYEŞİLYURT BELEDİYESİMehmet ÇınarIftarBasın
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