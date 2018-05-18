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Çınar: “19 Mayıs’ta Samsun’da yakılan İstiklal Meşalesi tüm yurdu aydınlattı”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'dan önce bu toplumu yok etmek isteyenlere karşı verdiğimiz mücadeleye bugünde vermeye devam ediyoruz” dedi.

Çınar: “19 Mayıs’ta Samsun’da yakılan İstiklal Meşalesi tüm yurdu aydınlattı”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'dan önce bu toplumu yok etmek isteyenlere karşı verdiğimiz mücadeleye bugünde vermeye devam ediyoruz” dedi.

18 Mayıs 2018 Cuma 15:10
Çınar: “19 Mayıs’ta Samsun’da yakılan İstiklal Meşalesi tüm yurdu aydınlattı”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yayınladığı kutlama mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda 19 Mayıs 1919 tarihinin çok önemli bir yeri vardır. Aziz milletimizin yaşadığı sıkıntılı günler sonrasında küllerinden yeniden doğduğu, milletimiz ve ülkemiz için yeni bir geleceğe doğru hayati bir adımın atıldığı önemli bir gündür. Ecdadımız bu tarihten itibaren varlığını esaret altında sürdürmeyeceğini ve kutsal vatan topraklarındaki işgale izin vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu toprakları daha da geliştirip gelecek kuşaklara taşımak başta gençler olmak üzere hepimizin en önemli görevidir. Genç nesillerimizin, mazimizden aldıkları ilhamla Türkiye’yi daha da büyütmek, hedeflerine ulaştırmak için özveriyle çalışacağına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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MalatyaMehmet Çınar19 MayısMesaj
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