11 Ağustos 2017 Cuma

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçişlere kısıtlama

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Suriye kapılarımızdan biri olan Hatay’da bulunan Cilvegözü'nün karşı kapısı Babül Hava, özellikle bizim de terörist grup olarak kabul ettiğimiz bir grubun eline geçtiği için o grubun hakimiyeti sona erene kadar, en azından zayıflayana kadar gıda maddeleri ve insanı yardım dışındaki diğer malların ihracı noktasında bir yavaşlatma var; daha sıkı kontrol var" dedi.

11 Ağustos 2017 Cuma 11:21
Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçişlere kısıtlama

  AB desteğiyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından yürütülen, Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi (ADAPTESK) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"DAHA SIKI KONTROL VAR"
  Önceki gün Başbakanlık'ta gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı hatırlatılarak, gümrük kapılarına dönük yeni güvenlik önlemlerinin olup olmadığı ve İdlib’e ilişkin yeni önlemlerin söz konusu olup olmadığı sorusuna Bakan Tüfenkci, “Suriye kapılarımızdan biri olan Hatay’da bulunan Cilvegözü'nün karşı kapısı Babül Hava, özellikle bizimde terörist grup olarak kabul ettiğimiz bir grubun eline geçtiği için o grubun hakimiyeti sona erene kadar en azından zayıflayana kadar gıda maddeleri ve insanı yardım dışındaki diğer malların ihracı noktasında gidişi noktasında bir yavaşlatma var. Daha sıkı kontrol var. Zaten bildiğiniz gibi Suriye’den bizim ithalatımız bulunmamakta. İhracat yapıyoruz. Dolayısıyla orada öyle bir sıkıntımız var. Zannedersem 10-15 güne kadar düzelebilir” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 10 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya