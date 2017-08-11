AB desteğiyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından yürütülen, Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi (ADAPTESK) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.



"DAHA SIKI KONTROL VAR"

Önceki gün Başbakanlık'ta gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı hatırlatılarak, gümrük kapılarına dönük yeni güvenlik önlemlerinin olup olmadığı ve İdlib’e ilişkin yeni önlemlerin söz konusu olup olmadığı sorusuna Bakan Tüfenkci, “Suriye kapılarımızdan biri olan Hatay’da bulunan Cilvegözü'nün karşı kapısı Babül Hava, özellikle bizimde terörist grup olarak kabul ettiğimiz bir grubun eline geçtiği için o grubun hakimiyeti sona erene kadar en azından zayıflayana kadar gıda maddeleri ve insanı yardım dışındaki diğer malların ihracı noktasında gidişi noktasında bir yavaşlatma var. Daha sıkı kontrol var. Zaten bildiğiniz gibi Suriye’den bizim ithalatımız bulunmamakta. İhracat yapıyoruz. Dolayısıyla orada öyle bir sıkıntımız var. Zannedersem 10-15 güne kadar düzelebilir” ifadelerini kullandı.