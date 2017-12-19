Çılgın itfaiye çavuşu, evlenmeyi düşündüğü Esra Pek’e sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu. Genç itfaiyeci, müdürlerinden gerekli izni aldıktan sonra mesai arkadaşlarıyla birlikte itfaiye aracını da alarak sevdiği kızın oturduğu Yakınca Mahallesi’ndeki siteye gitti. Burada 42 metreye kadar yükseltilen itfaiye aracının merdiveniyle genç kızın oturduğu dairenin balkonuna yanaşan çılgın itfaiyeci, daha sonra yanında getirdiği ‘Benimle evlenir misin Esram’ yazan pankartı çıkarttı.

42 METRELİK YÜKSEKLİKTEN SARKITILAN İPLE YERE İNDİ



Bir anda evinin penceresinden erkek arkadaşı Ebubekir Sıddıkdemir’i karşısında gören Esra Pek, heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Aldığı bu sıra dışı evlenme teklifi karşısında oldukça şaşıran Esra Pek, apartmandan aşağı inerek itfaiye aracının yanına gitti. İtfaiyeci burada da sevdiği kıza bir sürpriz yaparak, 42 metrelik yükseklikten sarkıtılan iple yere indi.

Çevredeki vatandaşların alkışları arasında evlenme teklifinde bulunan itfaiyeci aldığı ‘evet’ cevabıyla büyük mutluluk yaşadı.

Önümüzdeki günlerde evlenmeyi planlayan genç aşıkların nikah şahitliğini Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yapacağı öğrenildi.

İHA