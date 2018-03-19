ÇİFTLİK BANK VE TÜRKİYE GERÇEĞİ

Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, beraberinde İl Başkanı Enver Kiraz ve ilçe başkanlarıyla birlikte göreve yeni getirilen Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, geçen ay yapılan seçimde başkan olduğunu hatırlattı.

YENİDEN SÜREÇ BAŞLADI

Sahada çalışması gerektiğini ifade eden Başkan Çiçek, “Göreve yeniden başladım. Tarım Türkiye’nin her kesimini direk ya da dolaylı olarak ilgilendiren bir olay. İklim faktörleri, ticaretin de beslenmesinden insan sağlığına birçok konuda faaliyet gösteren etkilenen bir sektör olduğu için bu anlamda da süreç farklı seyrediyor. Bizim faaliyet kolumuzda işlerimizde baya yoğun, sahada çalışmamız gerekiyor. Yeniden böyle bir süreç başladı” diye konuştu

ÇEŞİTLİ SORUNLAR YAŞIYORUZ

Meslek örgütlerine önem verdiklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, “Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu siyasi partiler denir ama demokrasinin olmazsa olmaz koşulu meslek odaları, Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. Meslek odaları bir ülkede ne kadar güçlü ve etkinse ne kadar alınan karaların içerisindeyse demokrasinin o kadar geliştiği söylenebilir. Meslek örgütleriyle ilgili hem yerelde hem ulusalda çok çeşitli sorunlar yaşıyoruz. Çeşitli iktidar dönemlerinde de hep hedefte oluyorsunuz. Siyasiler farklı seslere tahammül edemiyor ama siz doğal olarak mesleğinizi meslek örgütünüzü savunmak zorundasınız. Türkiye’yi savunmak zorundasınız. Türkiye’nin tarımını savunmak zorundasınız. Bu nedenle yapmış olduğunuz iş önemli. Türkiye tarım olarak kötüye gidiyor. Maalesef biz ortaokulda lisede ilk öğrendiğimiz şeylerden birisi ‘Dünyada kendine yeten 7 ülkeden biridir.’ diye öğrendik. Hem bununla gurur duyardım. Ama şu anada herhâlde ithal etmediğimiz ürün kalmadı. Samanı, eti, mercimeği, pirinci, fasulyeyi aklınıza ne gelirse her şeyi ithal eder duruma geldik. Umarız kendi memleketimizdeki kaysıyı ithal etmeyiz. Bu da bizim tarıma bakışımızı gösteriyor” şeklinde konuştu.

BUNUN SAVUNULMASI BİLE KORKUNÇ

“Çiftlik Bank nedeniyle Uruguay gündemde” diyen Milletvekili Ağbaba,“Aslında Çiftlik Bank Türkiye gerçeğini de gözler önüne seriyor. Bir dönem 18 yaşında Banker Yalçın milleti dolandırdı. Şimdi de 25 yaşında bir kişi memleketi dolandırdı. Uruguay eski devlet başkanını Türkiye’de misafir etmiştik. O Uruguay’ı anlatmıştı. Tarım sayesinde müthiş gelişen bir ülke. Gelir gelmez hayvan sayısını artırıyor, balıkçılığı, tarımı artırıyor. Ve ülke kalkınmaya başlıyor. Son dönemde tarımla kalkınan tarımla gelişen örneklerin en güzelidir Uruguay. Bizde maalesef ismini ilk kez duyduğumuz ülkelerden ithalat yapmaya başladık. Bu bir taraftan ithalatı artırırken ithalatın yapıldığı alanlarda da küçülmesine yol açıyor. Et Balık Kurumunu kapatarak eti ithal ediyoruz. Tekeli kapattık tütün ithal ediyoruz, SEKA’yı kapattık kâğıdı ithal ediyoruz. Yem fabrikalarını kapattık samanı ithal ediyoruz. Şimdi de şeker fabrikaları kapatılacak ki şekeri ithal edelim. Bunun savunulması bile korkunç bir şey. Biz bunun karşısında durmaya devam edeceğiz.”

SIKINTILARI DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Milletvekili Ağbaba, “Malatya ile ilgili çeşitli, tarımla ilgili çok çeşitli problemlerimiz var. Susuzlukla ilgili, sulama ile ilgili, afetlerle ilgili sıkıntıları duyurmaya devam edeceğiz. Bundan sonrada görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Hem yerelde hem de ulusalda yapacağımız görüşmeleri o alanda olan odalarla görüşerek yapmaya çalışıyoruz. Malatya ile ilgili de sizlerin destekleri görüşleri bizler için belirleyici olacak” dedi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi