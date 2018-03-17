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ÇİFTLİK BANK HAMLESİ!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Bank ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak tarihinde suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

ÇİFTLİK BANK HAMLESİ!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Bank ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak tarihinde suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 15:25
ÇİFTLİK BANK HAMLESİ!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Bank tarafından Konya Tuzlukçu'da kurulacak tesis için hibe ve destek verildiği iddialarının asılsız ve yalan olduğunu bildirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çiftlik Bank’ın @ciftlikbank uzantılı Twitter hesabından 22 Kasım 2017 tarihinde yapılan paylaşımda, 23 Aralık 2017 tarihinde açılışını yapacakları Konya Tuzlukçu’daki tesisin, yüzde 30 devlet teşvik ve hibeleri kullanılarak yapılacağı belirtilmektedir. Bu paylaşım bahane edilerek bazı basın yayın organlarında haberler yapılmakta ve bazı siyasiler de bu konuyu bir iddia olarak dile getirmektedirler. Bu Twitter paylaşımında geçen devletten hibe ve destek alınacağına dair iddia tamamen asılsızdır ve yalandır. Temeli atılan söz konusu tesis ile ilgili olarak Bakanlığımızca hiçbir hibe ve destek verilmemiştir" denildi.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN SUÇ DUYURUSU

Açıklamada, söz konusu açılışa Bakanlıktan herhangi bir katılımın olmadığı, hatta Konya'daki diğer kurumlara da ulaşılarak bu açılışa katılmamaları konusunda uyarıda bulunulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Ayrıca Fame Game Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş., Mehmet Aydın, diğer ilgili şirketler ve bu şirketlerin yetkilileri hakkında bu oluşumun gerçek üretimi yansıtmadığı, saadet zincirine dayandığı ve faaliyetin gerçek üreticiye zarar verdiği iddiasıyla nitelikli dolandırıcılıktan Bakanlığımızca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak 2018 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Dolayısıyla konu hakkında çok hassas olan ve gereğini yapan Bakanlığımız ile söz konusu oluşumun ilişkilendirilmesi kesinlikle kabul edilemez." 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Çiftlik BankGıdaTarım Ve Hayvancılık BakanlığıSuç Duyurusu
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