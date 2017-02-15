14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Doğa Cadde önünde yapılan etkinlikte çiftlere ve vatandaşlara karanfil ve balon dağıtıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı ekinlikte özellikle çiftler aldıkları hediyelerden dolayı mutlu olurken, vatandaşlar etkinlikten dolayı AVM yönetimine teşekkür etti. Etkinlikle ilgili konuşan Doğa Cadde AVM Genel Müdürü Cemile Gezer, günün önemine dikkat çekerek, “Tüm sevenlere ve sevilenlere kalplerinde yer alacak sevginin saflığını her nefeste korumasını, her günün 14 Şubat sevgililer günü olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Gezer, son olarak, önemli günlerle ilgili etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

İHA