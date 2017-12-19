Tarım Sigortaları Havuzu tarafından (TARSİM) geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada; 2017 yılında üreticilerin ödediği 736 milyon liralık prim karşılığında, üreticilere 850 milyon lira tazminat ödendiği bildirildi. Yine TARSİM’in BUSABAH’a verdiği bilgilerde, bu yıl içinde Malatya’da 108 milyon TL tazminat ödemesi gerçekleştirildiği ve önümüzdeki günlerde766 bin TL daha ödeme yapılacağı ifade edildi.

25 BİN POLİÇE DÜZENLENDİ

Ülke genelinde 2017 yılında 1.6 milyon adet tarım sigortası poliçesi düzenlenerek, 23 milyon dekar alan sigortalandı. Malatya’da ise 2017 yılında, Malatya ilinde tüm tarım sigortası branşlarında yaklaşık 25 bin poliçe düzenlendi.

13 BİN ADET DOLU HASARI İHBARI

BUSABAH’ın, “Yapılan başvurular ve geri dönüşler hesaplandığında, Malatya’da kaç adet dolu hasar ihbarı alındı?” sorusuna cevap veren TARSİM, “Bu yıl Malatyalı üreticilerden 13 bin adedin üzerinde dolu nedenli hasar ihbarı alındı” dedi.

HASARA 106 MİLYON TL ÖDEME

“Kayısı ne kadar zarar gördü?” sorusunu cevaplayan TARSİM, “Bu yıl Malatyalı kayısı üreticilerinden, ağırlıklı don, dolu ve fırtına nedenli yaklaşık 34 bin adet hasar ihbarı alındı ve yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapıldı” ifadelerini kaydetti.

TARSİM’İN KAYISI ÇALIŞMALARI

TARSİM’in kayısı ile ilgili çalışmaları hakkında ise şu açıklamalara yer verildi:

“TARSİM her yıl düzenli olarak Eksper Gelişim Eğitim çalışmaları gerçekleştirmektedir. Malatya’da düzenlenen bu eğitimlerin en önemli konusu kayısı olmaktadır. Kayısıda teminatın başladığı çiçeklenme döneminden hasada kadar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliği ile her yıl Kontrol Görevleri gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, kayısıda eksper ve ekspertiz işlemleri gözlenmekte, konu uzmanları, tarımla ilgili kurum ve kuruluşlar ziyaret edilmekte, üreticiler ile görüşmeler yapılmakta ve üreticilerin talepleri alınmaktadır. Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonrasında kayısıda, verim ve fiyat parametreleri güncellenmektedir. Üniversite ve araştırma kurumları ile araştırma bakımından işbirliği yapılmaktadır. Bu doğrultuda, 2018 yılından itibaren Malatya İnönü Üniversitesi liderliğinde çeşitli üniversiteler ve Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü ile çalışılacaktır. Bu yıl Malatya’da kayısı ürününde karşılaşılan fizyolojik dökümlerle ilgili olarak çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Kayısı konusunda saha çalışmaları gerçekleştirilerek, elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir.”









TÜRKAN YILDIZ