ÇİFTÇİMİZ BAŞIMIZIN TACI

Çiftçiler Günü nedeniyle yapılan açıklamada, gıdanın insanlığın en temel ihtiyaçlarından biri olduğu ve tarımsal üretim yaparak bu ihtiyacı karşılayan çiftçilerin, bugün toplumlar için büyük önem taşıdığı, gelecekte ise bu mesleğin çok daha fazla önem arz edeceği vurgulandı ve şu açıklamalara yer verildi:

“Dünyada milyarlarca insanın hayatını devam ettirebilmesi bir anlamda çiftçilerin üretimlerine bağlıdır. Şu an neredeyse 7 milyara ulaşan dünya nüfusunun önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceği bekleniyor. Bu nedenle çok daha fazla üretime ve dolayısıyla üreticiye ihtiyaç duyulduğu ortadadır. Bu konuda TARSİM olarak son derece sağduyulu davranıyor ve çalışmalarımızı kesintisiz ve sürdürülebilir tarım için gerçekleştiriyoruz. Üreticimizin üretimden kopmadan faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmesi için; onların sesine kulak vermeye, taleplerini şartlar elverdiğince yerine getirmeye, yeni teminatları ve uygulamaları Sistem’e entegre etmeye, kolaylıklar sağlamaya, kısaca üzerimize düşen görevi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Çocuklarımızın geleceği ve üreticimizin memnuniyeti bizim için çok değerli. Ülkemiz, Dünyanın 7. büyük tarımsal ekonomisi konumunda. Tarım ülkemiz için, hem ekonomik hem de sosyal boyutları olan stratejik bir sektör. Bu nedenle büyük emeklerle ve fedakarlıklarla faaliyetlerini sürdüren, ülkemize değer katan çiftçilerimiz sadece bir gün değil, yılın her günü başımızın tacıdır. Çiftçilerimizin gününü kutluyoruz.” (Bülten)