Kuluncak ilçesinde mahalle muhtarları ile birlikte üreticilerin katıldığı buluşma toplantısına Kuluncak Kaymakamı Tolga Özdemir, Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yardımcısı Ahmet Turan Karaca ve Ziraat Bankası Müdürü Nihat Atabey ile uzman personel katıldı.

“DESTEKLERDEN YARARLANMAMIZ GEREKİYOR”

Kuluncak Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda, Kuluncak ilçesinde üreticilerin sorunları ve yatımlar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, burada yaptığı açıklamada, Tarım Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerin üreticiler için can simidi olduğunu söyledi. Boyraz, “Bakanlıklarca sağlanan desteklerden yararlanmamız gerekiyor. Bu konuda üreticilerimiz girişken olmalı ve alacağı desteği hakkı ile kullanması gerekiyor. Kuluncak ilçemizde bulunan tarım arazileri en yüksek kalitede bunun bilincinde olan üreticilerimiz devlet desteklerinde yaralanarak tesislerini büyüterek hem istihdam hem de ekonomik alanda büyümesini istiyoruz. Belediye olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız. Yapılacak projelerde elimizi taşın altına koyuyoruz. Aynı hassasiyeti üreticilerimiz yapması gerekiyor” dedi.

“KULUNCAK SÖZ SAHİBİ OLACAK”

Ekonomik ve kültürel projelerde Malatya’da söz sahibi olmak istediklerini anlatan Başkan Mehmet Boyraz, “Yeraltı kaynakları ile zengin olan ilçemiz artık kabuğuna sığmıyor. Bu konuda büyüme trendimizi daha yükseklere taşımak zorundayız. Bu iş sadece belediye ile olacak iş değil. İlçemizde yatırım yapan firmalarımız ve üreticilerimiz ile birlikte bu çıtayı yükselteceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde, konusunda uzman personellerle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tarımsal ve hayvancılık destekleri hakkında katılımcılara bilgiler verildi.













TAHİR ÖZÇELİK