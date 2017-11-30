Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesine karar verildi ve bu karar da Resmi Gazete’de yayımlandı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, BUSABAH gazetesine konuştu.

Başkan Kılıç, bu yıl yapılan tespitlere göre Malatya’da kuraklıkla ilgili raporların bulunduğunu ifade etti.

SÖZ ALDIK

Başkan Kılıç, borçların ertelenmesinin yeterli olmadığını belirterek, “Kayısıda bu yıl bölge bölge don afeti oldu ama Malatya Türkiye’nin en kurak ili olarak bu yıl kuraklıkla ilgili afet kapsamına girdi. Bu nedenle Malatya üreticisinin tüm borçlarının erteleneceğini düşünüyoruz. Bu yerli mi; elbette ki değil ancak bu konuyla alakalı bizim girişimlerimiz var. İnşallah kayısıdaki problemin, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımı ya da fındığa verilen alan bazlı destek gibi konularda bizler söz aldık. İnşallah bunların verileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞLAR ARTIK ÜRETİMİ BIRAKIYOR

Üreticilerin durumunun iyi olmadığını ifade eden Başkan Kılıç, “Malatya Tarım İl Müdürlüğü tarafından bu yıl kayısı için talihsiz bir açıklama yapılmıştı. 80-90 bin ton kayısı rekoltesine karşı 140 bin ton kayısı rekoltesi açıklaması yapmıştı. Bu açıklama tamamen yanlıştı. Tarım İl Müdürlüğü esnafın ekmeğine biraz yağ sürdü. Bu yıl ağaç kurumalarında Malatya kayısının yüzde 10’unu kaybetti. Dalları kuruyan kayısıları da hesap ettiğimizde kayısı rekoltesi gelecek yıl daha da düşecek. Dünyada en çok kayısı biz üretiyorduk. Sanırım bundan sonra bu kayısıyı üretemeyeceğiz. Türkiye’de tün tarım sektöründe sıkıntı var. Bunların bir masaya özellikle yatırılması ve bu sorunların giderilmesi için köklü çözümlerin aranması gerekiyor. Üreticilerin durumu iyi değil. Vatandaşlar artık üretimi bırakıyor. Biz diğer ülkelerin gıda sorunu yaşadığını söylerken artık bizler de gıda sorunu yaşayacak duruma düştük” sözlerini kaydetti.

KİMLER YARARLANACAK?

1 Ocak 2017 tarihinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar Türkiye sınırları içerisinde meydana gelen deprem, yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın diğer kayıt sistemlere göre kayıtlı olup, üretimlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi olarak üretim yapan kişiler yararlanacak.

MUTLU SARIGÜL