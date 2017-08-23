Çat Barajında yaşanan su sıkıntısı nedeniyle Malatya’da birçok bölgede sulama da ciddi sorunlar yaşanıyor. Kentin en önemli geçim kaynaklarından biri olan kayısı ağaçları da susuzluk nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesinde yaşayan kayısı üreticileri sorunlarına çözüm bulunamadığı gerekçesiyle Perşembe günü Ankara’ya gitmeye hazırlanıyor.



“Ağaçlar susuzluktan kuruyor”

Karabağlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Balta, bu sezon sulamada en çok mağdur olan mahallenin kendileri olduğunu ifade ederek, sorunlarının çözümü için defalarca görüştükleri kurumlardan olumlu sonuç alamadıklarını söyledi. Kayısı ağaçlarının büyük bölümünün susuzluktan kuruduğunu dile getiren Muhtar Balta, “Mahallelinin yoğun talepleri üzerine Reisimize gitmeye karar verdik. Perşembe günü saat 19.00’da ilçe meydanında yaklaşık 100 kişilik çiftçi gurubuyla Ankara’ya doğru yola çıkacağız” dedi.



“Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmaya gideceğiz”

Cumhurbaşkanlığına giden gurupta tamamen kayısıları zarar gören çiftçilerin bulunacağını dile getiren Balta, “Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmaya gideceğiz” diye konuştu.

Yaklaşık 20-25 yıllık kayısı ağaçları kuruyan kayısı üreticileri ise bu duruma tepkili. İlgili kurumların zamanında önlem almaması nedeniyle ağaçlarının büyük bir bölümünün kuruduğunu dile getiren çiftçiler, kayısı dışında hiçbir gelirlerinin olmadığını söylediler.

Bazı çiftçiler ise kuruyan kavak ağaçlarını keserken, önlem alınmadığı takdirde kayısı ağaçlarının da kesileceğini ifade ettiler.

İHA