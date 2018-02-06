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Çiftçiler bu habere dikkat!

TARSİM, üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında poliçe son kabul tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

Çiftçiler bu habere dikkat!

TARSİM, üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında poliçe son kabul tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 11:28
Çiftçiler bu habere dikkat!

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında poliçe son kabul tarihlerinin uzatıldığı bildirildi.
Son kabul tarihi 15 Şubat’a kadar uzatıldı. Malatya’da da aynı durum söz konusu…

Bu doğrultuda üreticiler, buğday ürününün yanı sıra, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları için, poliçe son kabul tarihi 31 Ocak olan lokasyonlarda 15 Şubat’a kadar kuraklık sigortası yaptırabilecek.

RİSKLERE KARŞI GÜVENCE

2017 yılında kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday ürününde yüzde 60 oranındaki devlet desteği ile uygulamaya alınan ve üreticiler tarafından ilgiyle karşılanan ilçe bazlı kuraklık verim sigortası çerçevesinde 2018 yılı ekilişleriyle ilgili olarak buğday ürününe ilaveten arpa, çavdar, tritikale, yulaf ürünleri ve bu ürünlerin tohumluklarına da teminat verilmeye başlanmıştı. Bu ürünler, başta kuraklık olmak üzere, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerine karşı güvence altına alınabiliyor. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
TarsimIlçe Bazlı KuraklıkUyarıKuraklık
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