ÇİFTÇİLER BİLGİLENDİRİLDİ



Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı ek bina konferans salonunda yapılan toplantıya Malatya TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Turanlı, kurum müdürleri, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

TARSİM ile ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, “Gelişmekte olan dünya da bundan sonraki süreçte bizleri bekleyen en büyük tehlike hem kuraklık artan dünya nüfusunun ihtiyacını karşılayacak olan gıdadır. 21. yüzyıl da eğer dünya savaşları olacaksa su ve gıda savaşları olarak ele alınacak. Bu yüzden ülke olarak hazırlık yapmamız, üretimde planlama yapabilmemiz ve üreticilerin mağduriyetini giderilmesi için TARSİM çok önemli kuruluştur. Buna yönelik bir çalışma yapılmaktadır” dedi.

Malatya TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan ise, “Dünyamız gerçekten ısınma ile birlikte birçok iklimsel değişikliklere neden oldu. Bu yıl zamanında yağışlar alınabilir. Tarımsal verimlerde düşüş olmayabilir. Üreticilerimizin mağdur olmaması ve bir tabii afete maruz kaldıklarında tarımsal girdileri karşılamak için tazminat alma suretiyle mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Bitkisel üretim anlamında büyük mesafeler kat eden ve diğer çalışmalarından dolayı Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.busabahmalatya.com

