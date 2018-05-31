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“Çiftçi mazotu 3 liraya alacak”

Doğanşehir’de konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Sözümüz söz, çiftçi CHP iktidarında mazotu vergisiz olarak 3 liradan alacak. Tarımda kullanılan gübre, tohum ve ilaçta vergileri düşüreceğiz. Çiftçinin maliyet kalemlerini azaltacağız” dedi.

“Çiftçi mazotu 3 liraya alacak”

Doğanşehir’de konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Sözümüz söz, çiftçi CHP iktidarında mazotu vergisiz olarak 3 liradan alacak. Tarımda kullanılan gübre, tohum ve ilaçta vergileri düşüreceğiz. Çiftçinin maliyet kalemlerini azaltacağız” dedi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:24
“Çiftçi mazotu 3 liraya alacak”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya 1. Sıra Milletvekili adayı Veli Ağbaba, milletvekili adayları Hulisi Porgalı, Av. Soner Gökçe, Uzm. Psk. Emin Dönmez, Mahmut Akbıyık ve İl Başkanı Enver Kiraz’dan ile birlikte Doğanşehir çıkarması yaptı. CHP Heyeti, Doğanşehir merkezi, Harapşehir, Sürgü, Kurucaova, Erkenek ve Polat Mahallelerini ziyaret ederek, 24 Haziran seçimleri için destek istediler. Adayları büyük bir coşkuyla karşılayan Doğanşehirliler, 24 Haziran seçimlerinde CHP’ye, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye destek vereceklerini söylediler.

BELEDİYE BİNALARINA TEKRAR BAYRAKLARINI ASACAĞIZ

Ziyaret edilen yerlerde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “Doğanşehir’de Adıyaman’da üretilen tütüne kaçak muamelesi yapıyorlar. Bu topraklarda üretilen tütün yerli ve milli. Ama tütünün üretimini, satışını yasaklayanlar yerli ve milli değil. Amerikan sigara tekelleri istediği için Doğanşehirlilerin ürettiği tütünün satışını yasakladılar. Binlerce üretici tütün üretti ama satamıyor. Tütünü almak için gelenlere ceza kesiliyor. Geçtiğimiz yıl 70-80 liraya satılan tütün bugün depolarda evlerde bekliyor. 10 liraya alıcı bulamıyor. AKP Hükümetinin üreticilere çektirdiği çileye 24 Haziranda son vereceğiz. İktidara geldiğimiz zaman yapacağımız ilk iş tütünün satışının önündeki engelleri kaldırmak olacak. Oy verip bizi iktidar yaparsanız belediyenin açılmasını istiyor musunuz istemiyor musunuz diye soracağız. İstiyorsanız 24 Haziran seçimlerinin ardından Polat, Erkenek, Sürgü, Söğüt,G övdeli Belediye binasına tekrar belediye bayrağını asmak bize nasip olacak” ifadelerinde bulundu.

MUHALEFETTEYKEN İCRAATLARIMIZI HAYATA GEÇİRİYORUZ

CHP’nin hazırladığı seçim beyannamesinin Türkiye gerçekleriyle örtüştüğünü, tamamının CHP İktidarında hayata geçirileceğini belirten Ağbaba, “Dünyada muhalefetteyken icraatlarını hayata geçiren tek parti CHP’dir. 2015 Seçimlerinde seçim beyannamemizde ‘Emekliye ikramiye’ dedik, AKP kısmen hayata geçirdi. ‘Taşerona kadro vereceğiz ‘dedik. AKP kısmen uygulamaya soktu. ‘Asgari Ücret Bin 500 lira olacak’ dedik, AKP bize yaklaşık bir ücret belirledi. Halkımız için iktidardaymış gibi çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

ÜRETİCİYE MAZOTU 3 LİRAYA VERECEĞİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 24 Haziran seçimleri için CHP’nin vaatlerini de dile getirerek, “‘Tarım Bakanı ‘biz mazotu zaten 2,5 liradan veriyoruz’ dedi. Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce traktöre depoyu doldurdu. Anlaşıldı ki benzinin litresi 5 lira 72 kuruş. Bakanın söylediğinden iki katı fazla. Sözümüz söz, çiftçi CHP iktidarında mazotu vergisiz olarak 3 liradan alacak. Tarımda kullanılan gübre, tohum ve ilaçta vergileri düşüreceğiz. Çiftçinin maliyet kalemlerini azaltacağız. Çiftçinin tarımsal kredi borçlarının faizlerinin tamamını sileceğiz. Çiftçilerimizin danışabileceği, teknik bilgileri alabileceği tam 40 bin ziraat mühendisini atayacak ve kırsalda görevlendireceğiz” ifadelerini kullandı. 

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MalatyaChpVeli AğbabaçiftçiMazot
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