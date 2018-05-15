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Çiftçi kara kara düşünüyor

Son yağışların hububat ekimine etkisi olmadığını ifade eden ve 2 bin dolayında çiftçinin mağdur olduğunu dile getiren Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, “Hasar tespiti yapıldı. Durum hiç iç açıcı değil. Bu; üreticilerimizi, çiftçilerimizi karar kara düşündürmekte” dedi.

Çiftçi kara kara düşünüyor

Son yağışların hububat ekimine etkisi olmadığını ifade eden ve 2 bin dolayında çiftçinin mağdur olduğunu dile getiren Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, “Hasar tespiti yapıldı. Durum hiç iç açıcı değil. Bu; üreticilerimizi, çiftçilerimizi karar kara düşündürmekte” dedi.

15 Mayıs 2018 Salı 11:34
Çiftçi kara kara düşünüyor

Son günlerde yağışlar önemli ölçüde artsa da kuraklıktan dolayı zarar gören çiftçiler, borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyor. Borçlarından dolayı mağduriyetleri dile getiren ve çiftçilerin durumlarının içler acısı olduğunu ifade eden Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, bir açıklama yaparak, üreticilerin sıkıntılarını dile getirdi.

2018 yılı üretim sezonunda, ilçe genelinde kuraklıktan dolayı zirai ürünler de sıkıntılar olduğunu ileri süren Başkan Aslantürk, Türkiye ve Malatya’nın bu kuraklıktan etkilendiğini söyledi.

ÇİFTÇİLERİMİZİ MAĞDUR ETTİ

Çiftçilerin durumunun içler acısı olduğunu kaydeden Başkan Aslantürk, şunları kaydetti:

“İlçe genelinde toplam hububat ekili olan arazimiz 190-200 bin dönüm arazi. Yalnız bu ekili olan arazimizin ortalama yüzde 80-90’nının hala bu yağışlardan faydalanamayıp hasat edilemeyecek pozisyonda olması ilçemizdeki çiftçilerimizi mağdur etmiştir. 2 bin 500 kayıtlı ve aktif çiftçimiz var. bu kuraklık yaklaşık 2 bin dolayında çiftçimizi etkilemekte. İl ve ilçe tarımdan arkadaşlar gelerek hasar tespiti yapıldı. Durum hiç iç açıcı değil. Bu üreticilerimizi, çiftçilerimizi karar kara düşündürmekte. Tabi ki bu kuraklık için TARSİM sigortaları var üreticide bu çerçevede sigortalarını yaptırdılar ama sadece TARSİM sigortası ile bu işler olmuyor. Bunun yanında çiftçilerimiz yıllardır kuraklıktan, doğal afetlerden ürünleri etkileniş ve üst üste borçlanmış durumdalar. Tarım Kredi kooperatifler ve bankalar borçları erteliyor ama yıllardır biriken borçlar çiftçinin sırtında büyük bir yük oluşturmuştur. Başbakanımızın bazı müjdeler verdi. Bu müjdeler içerisinde çiftçi borçlarının da yapılanması olsaydı, çiftçilerimiz çok memnun edecekti. Devlet büyüklerimizden böyle bir güzellik bekliyoruz. Gerçektende çiftçilerimizin durumu içler acısı.”

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Turan AslantürkYağış
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