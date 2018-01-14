Geçtiğimiz ayda yapılan kongre ile yeniden güven tazeleyen CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz’a, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Eğitim- Sen Malatya Şube Başkanı Tarık Kaya ve sendika yöneticileri CHP Malatya il başkanlığına yeniden seçilen Enver Kiraz’a başarılar diledi. Ülkenin sorunlarını konuşmak ve neler yapıla biliriz konusunda fikir alış verişinde de bulunduklarını ifade eden Kaya, “Zor dönemlerden geçiyoruz, OHAL koşulları var, bu OHAL koşulları ile beraber, eğitim alanında birçok uygulama ile karşı karşıyayız” şeklinde konuştu. Eğitim Sen’in gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise sendika ve sivil toplum örgütleri ile önemli ilişkileri geliştiren bir parti olduklarını söyledi. Sendikaların düşüncelerini ve olaylara bakışlarını önemseyen bir siyasi parti konumunda olduklarını belirten Kiraz, “Tabi çeşitli zeminlerde birçok konuyu ortaklaştırarak, bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Onların görüşleri doğrultusunda da, siyasi parti çalışmalarımıza yön veriyoruz. Eğitim -Sen, önemli bir mücadelenin içerisinden geliyor, bu mücadele ruhunu her zaman tebrik ediyoruz” dedi.



İHA