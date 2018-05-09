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CHP’nin Vekil Adayları Netleşti

Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine gidecek. Diğer illerde olduğu gibi Malatya’da siyasi partilerin milletvekili aday adayları listesi netlik kazanmaya başladı.

CHP’nin Vekil Adayları Netleşti

Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine gidecek. Diğer illerde olduğu gibi Malatya’da siyasi partilerin milletvekili aday adayları listesi netlik kazanmaya başladı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:38
CHP’nin Vekil Adayları Netleşti

AK Parti’den sonra CHP Malatya il teşkilatı da aday adayları listesini açıkladı. 30 Nisan tarihinde başlayan ve 7 Mayıs saat 17.00’de sona eren milletvekilliği aday adaylığına 16 kişi başvurdu.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, aday adayı başvurularının hem Malatya’da hem de genel merkeze yapılabildiğini belirterek, “Aday adaylığı başvurularının sona erdiği bu saatlerde gerek Malatya’da gerekse genel merkeze yapılan başvurular partimiz açısından gayet olumlu sonuçlanmıştır. Malatya'nın tamamını kucaklayacak bir tablo ile halkımızın karşısına çıkacağız. Malatya’da 24 Haziran seçimlerinde başarımızı önemli ölçüde artıracağız. İlerleyen günlerde aday adaylarımızla birlikte kamuoyuna bir tanışma toplantısı gerçekleştireceğiz. Aday adayı başvuruları genel merkezimiz tarafından değerlendirildikten sonra aday sıralamamız ilan edilecektir. Bütün aday adayı olan arkadaşlarımızı yürekten kutluyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

CHP Malatya Milletvekili aday adayları ise şu isimlerden oluştu:

“Veli Ağbaba, Mehmet Ali Akalın, Mahmut Akbıyık, Mehmet Emin Dönmez, Ali Ercan, Soner Gökçe, Berna Karadaş, Mahmut Ali Kaşifoğlu, Etem Körükmez, Nilgün Özavcı, Bayram Özcan, Mehmet Özdemir, Hulisi Porgalı, Tahsin Şahin, İlhan Tursun, Gülten Varol”. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ChpVekil Adayları Netleşti
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