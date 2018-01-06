CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Kırıkkale’de 26 KİT ile birlikte kadro kapsamı dışında bırakılan Makine ve Kimya Enstitüsü’nde çalışan taşeron işçileri ile buluştu.

“TAŞERONA KADROYU MECLİSTEN KAÇIRIP KHK İLE GETİRDİLER”

Yüzlerce işçinin toplandığı Kırıkkale meydanında konuşan Emek Büroları Koordinatörü Ağbaba, “2015 seçimleri öncesinde taşerona kadro verilmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirildi. ‘Siyasi iktidar önce nasıl vereceksiniz?’ dedi, ardından 1 Kasım seçimlerine giderken Kırıkkale’nin, Ankara’nın, İstanbul’un, tüm Türkiye’nin meydanlarında reklam panolarına ‘taşerona kadro’ diye vaatte bulundu. Seçim yapıldı, Davutoğlu Başbakan oldu. Ardından devrik başbakan Davutoğlu 22 Mart 2016’da TBMM’de, ‘Bütün taşeron işçilere kadro vereceğiz müjdeler olsun’ dedi.’ Biz ısrarla ne zaman vereceksiniz?’ diye sorup verilen sözün tutulması için mücadele ettik. Bir çalışma yapıldığını öğrenince CHP Emek Büroları olarak, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve taşeron işçi derneklerini bir araya getirerek ortaklaştırılan bir açıklama yaptık. İsteğimiz şuydu: Kamuda çalışan taşeron işçisine ayrımsız-şartsız kadro, eşit işe eşit ücret ve tüm haklardan yararlanılabilen bir düzenleme istedik. Bu çalıştay sonunda Hükümetten açıklamalar gelmeye başladı ve herkese kadro vereceklerini söylediler. Mecliste Hükümete seslendim, ‘Bu bir siyasi mesele değil, ki bu taşeron işçilerin çok büyük bölümü bizim dönemimizde de alınmış değil, bu insanları siz seçtiniz. Getirin Meclise, 1 saatte alkışlarla bu kanunu geçirelim’ dedik. Ama maalesef KHK ile geçirildi” sözlerini kaydetti.

“KİT’LERDEKİ İŞÇİ NEDEN KADROYA ALINMADI?”

Taşerona kadro mücadelesini çok uzun zamandır sürdürdüklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Biri çıksın, MKE’de çalışan, KİT’lerde çalışan taşeron işçilere neden kadro verilmediğinin mantığını açıklasın. Bir tek sebep göstersinler. Bu insanlar özel kurumda mı çalışıyor? MKE hepimizin gurur duyduğu bir kurum değil mi? Bu vatan için askeri polisi mücadele ediyorsa, buradaki işçilerin de katkısı var. İşçiyi neden bölüyorsunuz? Evine ekmek götürme derdindeki insanları bölmeye hakkınız yok. Bu ne ahlakidir, ne vicdanidir. Evde çocuklar umutla bekliyor. Bunun vebalini kim alacak. Altını çizerek söylüyoruz, taşerona kadro meselesi CHP’nin namus meselesidir. Tüm taşeron işçilere ayrımsız şartsız kadro istiyoruz. Önümüzdeki hafta içinde tüm taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili bir kanun teklifini TBMM’ye getireceğiz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ