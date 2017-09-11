11 Eylül 2017 Pazartesi

Valinin makam aracının önüne atladı

CHP’nin kuruluş yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla Malatya İl Başkanlığı tarafından Atatürk ve İsmet İnönü anıtlarına çelenk sunuldu.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:28
CHP’nin kuruluş yıl dönümü kutlandı

İlk olarak Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Daha sonra CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz tarafından anıta çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP’nin 9 Eylül 1923’te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu ifade ederek, “94 yıllık bu koca çınarın gölgesinde bulunmamız bizler için büyük bir onur büyük bir gururdur. Dünyada belki eşi benzeri az rastlanan bir durumu gerçekleştirmiş, çok partili sisteme geçmiş ve bu ülkede demokrasinin temellerini atmıştır. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin partisidir” diye konuştu.

7 DÜVELE MEYDAN…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise törende yaptığı konuşmada, partilerinin 94. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan büyük onur duyduğunu belirterek, “Dünya siyasi tarihinde bir tek siyasi parti vardır ki, ulusal kurtuluş savaşını gerçekleştirsin, emperyalizme ve 7 düvele meydan okusun ve bir devlet kursun bu dünyada sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne aittir” dedi.

CHP’nin Türkiye’ye birçok kazanım kattığını da belirten Ağbaba, “Bunların başında bütün dünya tek adamlığa giderken, hemşerisi olmakta gurur duyduğumuz İsmet İnönü çok partili yaşama geçirmiştir bu ülkeyi. Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde İsmet İnönü sayesinde belki dünya tarihinde olmayan bir şeyi gerçekleşmiş kendi eliyle iktidarı başka bir rakip partiye verebilmiştir. Bu herkesin kulağına küpe olması gereken bir olaydır. Dünyanın hiçbir ülkesinde bunun örneği yoktur” ifadelerine yer verdi.

Atatürk Anıtı’nın önündeki törenin ardından CHP’liler Hükümet Meydanında bulunan İsmet İnönü Anıtı’na da çelenk sundu. 

İHA
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