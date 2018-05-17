CHP’liler Filistin için tek yürek

ABD’nin skandal bir kararla büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasını ve İsrail güçlerince Gazze’deki protestolarda birçok Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle Türkiye ve Malatya’da tepkiler devam ediyor. Dün de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya il ve ilçe örgütleri tarafından yapılan kitlesel basın açıklamasıyla İsrail ve ABD’ye tepkiler dile getirildi.

CHP İl Binası önde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan CHP İl Sekreteri Av. Ercan Kısacık, Filistin'de yaşananların büyük bir katliam, bir insanlık dramı olduğunu söyledi.

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’te açılmasının büyük bir provokasyon olduğunu belirten Kısacak, “Binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. BU dramın en önemli sebebi Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikalar ve İsrail’in gaddar tutumudur. Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkânsızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD Büyükelçilik binasının, İsrail Devleti'nin yetmişinci kuruluş yıldönümünde Kudüs'te açılmış olması büyük bir provokasyondur. ABD'yi bu yanlış politikasını terk etmeye; İsrail'i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. CHP olarak Filistin sorununun çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin Devleti ile İsrail’in güvenlikli sınırlar içinde yan yana barış içinde yaşaması olduğunu vurguluyoruz” diye konuştu.

İNSANLIK SUÇU İŞLEDİĞİ BİR GERÇEK

İslam dünyasının bu konuda sessiz kalmasının mümkün olmadığını ifade eden CHP Battalgazi İlçe Başkanı Bahattin Öner ise, “Allah bu mübarek günün başlangıcında dünyada yeryüzünde ne kadar zalim varsa Allah’ın laneti onun üzerinde olsun. Filistin sadece Türk milletinin değil, Türk ve tüm İslam dünyasının davasını oluşturmaktadır. İslam dünyansın şahsiyetine, haysiyetine yapılan bir husus olduğu unutulmamalıdır. Şu anda terör devletlerinin ülkesi olan İsrail’in Filistin’de bugüne kadar insanlık suçu işlemesine aşikârdır. İslam dünyasının ve medeni dünyanın bu konuda sessiz kalması da mümkün değildir. Filistinlilerin konumunun asla ve asla siyasete araç edilmemelidir diye düşünüyoruz. Bugün İsrail ve ABD burada bir insanlık suçu işlediği de bir gerçek. İslam dünyasına ve Türkiye’ye düşen ekonomi, siyasi, ticari ve askeri anlaşmalarının gözden geçirilmesidir. Aslında bu iki devletin de elçiliklerinin derhal sınırı dışı edilmesi gerekmektedir. Buradan iktidara sesleniyorum, eğer davanızda samimiyseniz Kürecik Radar İstasyonu’nu ve İncirlik Hava Üssü’nü derhal kapatalım, biz de size destek verelim” şeklinde konuştu.

61 KERE MÜSLÜMANLIĞIN ONURU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR

Son olarak söz alan CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Ahmet Pektaş da, “Bugün Ramazan ayının ilk günü ve buna rağmen biz şu anda İsrail Siyonist’iyle, Amerika emperyalizmin Filistinli kurbanlarını anıyoruz. Bugün 61 kişi Filistin’de hayatını kaybetmiş olabilir ama onlar bizim daima gönlümüzde yaşıyorlar ve yaşayacaklar. Şunu söylüyorum, orada ölen 61 kişi değil 61 kere Müslümanlığın onuru öldürülmüştür 61 kere dünyada insan hakkı savunuculuğunu yapan Amerika’nın emperyalizmine İsrail Siyonizm’inin yalanı yüzü ortaya çıkmıştır. Bugün Ramazan ayının ilk günü ve biz bu 61 kardeşimize rahmet okuyoruz. bunu okumamızın yegâne nedeni Amerika’nın emperyalizmi ve İsrail’in Siyonizm’idir. Bu iki güç nereye elini attıysa vampir gibi kanını emmiş ve onları tüketmiştir ve yok oluşa mahkûm etmiştir. Ama biz şunu söylüyoruz, diyoruz ki siz ne kadar güçlü olursanız olun, sizin silahlarınız olsa, sizin gücünüz olsa da biz Filistin’in yanında olacağız ve Filistin’i asla yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından CHP’liler, cadde boyunda yer alan esnaflara Filistin bayrağı dağıttılar.