Akçadağ AK Parti Belediye Meclis Üyesi Cumali Doğan’ın sosyal medya hesabında "94 yıllık sarhoşların kurduğu rüyalar bitti" şeklindeki paylaşıma tepki gösteren CHP'nin Akçadağ Belediye Meclis Üyesi Erdal Üstün, "Bir belediye meclis üyesinin, Cumhuriyeti sarhoşların kurduğu bir rejim olarak nitelemesi suçtur ve cezalandırılmalıdır" dedi.

HALKIN DEĞERLERİNE HAKARET

"94 yıllık sarhoşların kurduğu rüyalar bitti" ifadesinin halkın değerlerine hakaret olduğunu belirten Erdal Üstün, “Bu yorumları yapanlar, Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı şimdi nerede, hangi isimle, nasıl yaşayacaklarını düşünemeyen insanlar. Bunu düşünemedikleri için Atatürk ve İsmet İnönü'ye hakaret etmenin kendilerini hangi seviyeye çektiklerini de bilmezler. Son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine saldırmayı bir alışkanlık haline getirenlere bir çift sözümüz var; 'Ne kadar saldırırsanız saldırın, bu ülke sizin gerici düşüncelerinize teslim olmayacak kadar büyük ve güzel bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR EDECEĞİNE, LAF EDİYOR

Erdal Üstün, “Bir belediye meclis üyesinin Cumhuriyeti sarhoşların kurduğu bir rejim olarak nitelemesi suçtur. Cumhuriyetin önemli bir kurumunda, seçilmiş bir kişi olarak görev yapıp onu aşağılamak kimsenin haddi de hakkı da değildir. Cumali Doğan “94 yıllık sarhoşların kurduğu rüyalar bitti” diyerek, halkın değerlerine hakaret etmiştir. Cumhuriyet Savcıları, derhal işlem yapmalıdır. Hiç kimsenin Cumhuriyetimize, onun değerlerine, kazanımlarına hakaret etme hakkı yoktur. O Cumhuriyet ki; Bahri’de bir esnafı seçimle yerel yönetimlerin en önemli yerlerinden birinde görev vermiş. Cumhuriyete, Atatürk’e teşekkür edeceğine, çıkmış bir de laf ediyor. Akçadağ gibi kardeşliğin, birlikte yaşama kültürünün hakim olduğu bir yerde böyle ayrıştırıcı dil kullanan kişiyi asla kabul etmiyoruz. Alevisiyle, Sünnisiyle Cumhuriyeti seven, ona sahip çıkan Akçadağ’da bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ