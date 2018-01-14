14 Ocak 2018 Pazar

CHP’Lİ AĞBABA’YA TEPKİ

Yazılı bir açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağababa’ya tepki gösterdi. Kaya: “, “AK Parti bir paydaş buldu demiş’ kendi yıllardır HDP ile paydaş olmuş bunu unutmuş.”dedi.

14 Ocak 2018 Pazar 17:57
CHP’Lİ AĞBABA’YA TEPKİ

  Yazılı bir açıklama yapan İlçe Başkanı Kaya, Ağbaba’nın MHP hakkındaki söylemlerini hatırlatarak, “AK Parti bir paydaş buldu demiş’ kendi yıllardır HDP ile paydaş olmuş bunu unutmuş. ‘Milliyetçiler sizi kadro dışı bırakmış’ demiş. Atatürkçü Cumhuriyetçilerin kendilerini kadro dışı bıraktığını unutmuş” ifadelerine yer verdi.
Ağbaba’yı sert bir şekilde eleştiren Kaya, “CHP’nin HDP'nin ruh ikizi olduğunu unuttular. Kendisi bize sarayda kadro aldılar değerlendirmesini yapmış. Ama ne hikmetse kendilerinin Kandil'den kadro aldıklarını unutmuş. Hatta oy için sırf oy artırabilmek için ne kadar illegal örgüt varsa hepsi ile kol kola girip siyaset yaptıklarını unutmuş. Fakat ben kendisine bir hatırlatma yapmak istedim. Sırf ‘Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun’ zihniyeti ile siyaset yapmayı bırakın, biraz üretken olun. Neredeyse Erdoğan gitsin de isterse Amerikan mandası gelsin diyeceksiniz. Tabi siz bizi anlayamazsınız” ifadelerine yer verdi.

İHA
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