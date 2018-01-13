Başkan Kiraz, yaptığı açıklamada, “Bugün 81 ilde OHAL'e karşı olan bütün sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, dernekler ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak OHAL'e 'hayır' diyoruz. Tam bu saatte Türkiye'nin 4 bir yanında OHAL'in kaldırılması için sesimizi yükseltiyoruz. Ülkemiz 18 aydan bu yana OHAL rejimi ile ülkemiz yönetilmektedir. 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL, milli iradeye, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere yönelik bir karşı darbe halini almıştır” ifadelerine yer verdi.

SELAHATTİN BAYRAK