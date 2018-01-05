Dün CHP İl Başkanlığı binasında partililerin de yer aldığı basın toplantısında açıklama yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Battalgazi İlçe Başkanı Bahattin Öner, Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Ahmet Pektaş, tepkilerini dile getirdiler.

İlk açıklamayı CHP İl Başkanı Enver Kiraz yaptı. Diyanetin son dönemlerdeki fetvalarının ve açıklamalarının ülkede dikkat çekmeye devam ettiğini dile getiren Başkan Kiraz, son söylenen 9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ifadesinin bardağı taşıran son nokta olduğunu söyledi.

BUNU KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Açıklamayı kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Başkan Kiraz, “Şunu çok açık olarak görüyoruz ki, son yaptığı açıklama ve değerlendirmelerle Diyanet artık İslam dinine zarar verebilecek en önemli kurumlardan birisi haline dönüşmüş durumda. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Diyanet bu değil. Tamamen amacından sapmış ve tamamen farklı bir anlayışla hareket eden bir pozisyona bürünmüştür. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Çünkü Diyanetin gerçekten Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve o anlayışı yansıtır, laik anlayışını yansıtır, din ve devlet işlerini birbirinden ayıran, siyasetin içerisinde söz sahibi olmayan, siyasetçilere öncülük etmeyen bir anlayışla o yüce kurumu gerçekten kendi içerisinde koruması gereken bir kurum olması gerekir. Kurumun başındakilerin buna mutlaka dikkat etmesi lazım” diye konuştu.

UYGUN GÖRMEMEKTEYİZ

Konuyu İslam Hukuku çerçevesinde değerlendiren Battalgazi İlçe Başkanı Bahattin Öner de, “Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bazı konularda susmayı, görüş belirtmeyi tercih ederiz. Bunlardan bir tanesi de din ve diyanet meselesidir. Çünkü dinin siyasete, siyasetin ise dine müdahalesini esas itibariyle uygun görmemekteyiz. Ancak, son zamanlarda dine ait olan değerlerimizi istismar ederek siyaset yapan, bazılarının ekmeğine yağ olan, diyanetin söylemlerine karşı sessiz kalmamız bizden beklenemez. Diyanet Türkiye Cumhuriyet'i Devleti'nin önemli bir kurumudur. Kuruma gerekli saygınlığı veren de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu kurumun saygınlığı için siyaset yapmamalı ve siyasetçilerin de sözcüsü olmamalıdır. Bilim çağında, bilim dışı ve çağ dışı olan bu tür şeyleri milleti aktarmamaları gereklidir” ifadelerini kullandı.

İSLAM'A ZARAR VERDİĞİNİ GÖRÜYORUZ

Medeni Hukuk kapsamında ise konuyu değerlendiren Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Ahmet Pektaş da, “Maalesef medyada Diyanet'in artık siyasi bir kurum olduğunu görüyoruz. Ve maalesef artık İslam temsilcisi olarak değil, tamamen siyasi bir partinin, siyasi bir durumun temsilcisi olduğunu görüyoruz. Ve maalesef artık İslam'ı temsil ettiğini değil, İslam'a zarar verdiğini görüyoruz. Bu kapsamda öncelikli şunu belirtmek istiyorum: Hukuk kuralları, medeni kanun ve diğer kanunlar kesinlikle insanlara eziyet etmek için, insanlara zulmetmek için konulmazlar. Bu kanunlar insanların hayatlarını düzeltmek, adaleti topluma yerleştirmek için konulurlar. Ancak, şu anda görüyoruz ki diyanetin vermiş olduğu bu fetva, maalesef pedofililer yaratacak. Ve çocuklara bile zulmedecek kadar İslam'ı aşağılamıştır. Bu kapsamda da İslam hiçbir kimseye zulmetmeyi emretmez” söylemlerinde bulundu.

MUTLU SARIGÜL