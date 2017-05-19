19 Mayıs 2017 Cuma

CHP’den Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP Malatya İl teşkilatı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi.

19 Mayıs 2017 Cuma 13:17
CHP’den Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu
  Anıt önündeki tören İl Başkanı Enver Kiraz’ın, çelenk sunumu ile başladı. Sonrasında Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, başta gençler olmak üzere tüm halkın bayramını kutladığını belirterek, "19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkarak emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşımızı başlatmıştır" dedi. Kiraz, "19 Mayıs aslında birçok şeyin başlangıcı 19 Mayıs önemli bir halk hareketidir. Samsun”da Mustafa Kemal”in elinde yanan meşalenin Anadolu'da elden ele gönülde gönülle dolaşmasının adıdır. 19 Mayıs. Bağımsızlığımızın emperyalizme karşı direnmemizin ilk adımıdır. Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadelenin adıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs Cumhuriyetimizin, demokrasimizin ve çağdaş bir ülkenin kuruşunun ve kurtuluşunun temel taşıdır" dedi. Başkan Kiraz, ayrıca son dönemlerde Atatürk’e karşı yapılan hakaretleri de kınadıklarını söyledi. 
Törene, CHP’li İlçe başkanları yanı sıra il teşkilatı ve çok sayıda partili de katıldı.
İHA
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