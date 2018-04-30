Chp’den 1 Mayıs Genelgesi

İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Genel Sekreter Akif Hamzaçebi imzalı genelgede, OHAL’in 22 aydır sürdüğü, Türkiye’nin bu süreçte demokrasiden, özgürlüklerden, insan haklarından hızla uzaklaştığı belirtildi.

“15 YILDA 21 BİN İŞÇİ ÖLÜME TERK EDİLDİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba’nın konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“15 yılda 21 bin işçi iş yerlerinde çalışırken göz göre göre ölüme terk edildi. Bugüne kadar en az 500 işçi geçim sıkıntısından kaynaklı olarak intihar ederek yaşamına son verdi.Ekonomik kriz gün geçtikçe daha da derinleşirken, ülkemizde işsizlik oranı rekor üstüne rekor kırarak 6 milyonu aşmıştır. Kayıt dışı ve kuralsız çalıştırma olağan hale getirilmiş, gençler ve kadınlar işsizliğin kıskacına itilmiştir.İşçiler ve emekçiler üzerindeki vergi yükü gün geçtikçe artarken, yapılan her zam emekçilerin ücretlerini eritmeye devam etmektedir. Asgari ücret açlık sınırının altında tutulurken, milyonlar açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilmiştir.

Emek, demokrasi ve laiklik gönüllülerini Cumhuriyetimize sahip çıkmak için, iş yerlerinde yaşanan cinayetlere dur diyebilmek için, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için, insanca yaşanabilir bir ücret ve insan onuruna yakışır iş talebimizi daha yüksek sesle dile getirebilmek için,OHAL zulmüne ve hukuksuzluğuna dur diyebilmek için, ayrımsız, şartsız tüm taşeron işçilere kadro hakkı için, insanın ve doğanın sömürüsüne dur diyebilmek için, özelleştirmeler ile emeğimizin peşkeş çekilmesine dur diyebilmek için, tüm yurttaşlarımızı insanca yaşanabilir bir Türkiye için ve milyonların adalet talebi ile 1 Mayıs’ta alanlara davet ediyor; ülkesine, emeğine ve geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz.” (Bülten)