CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından referandum öncesinde yürütülen ‘Hayır’ kampanyası sürüyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İzmir Milletvekili Özcan Purçu Malatya’da göçebe ailelerle buluştu.
08 Nisan 2017 Cumartesi 14:48
Yıldıztepe Mahallesinde gerçekleşen ev ziyaretinde ilk olarak konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, aynı zamanda kendisi de roman olan Milletvekilleri Özcan Purcu’nun Türkiye’deki tüm yoksulların sorunlarını takip etmeye çalıştığını söyledi. Türkiye halen sadece Romanların değil nüfusun büyük bir bölümünün yoksulluk sınırının altında yaşadığını savunan Ağbaba, “Hala Türkiye’de gelir dağılımındaki adalet sağlanmış değil. Zengin daha zenginleşti fakir daha fakirleşti. İşsizlik rakamları da gün geçtikçe artıyor” diye konuştu. 16 Nisan’da yapılacak olan halk oylamasının bir milletvekili seçimi olmadığını ifade eden Ağbaba, “Sadece önümüzdeki dönemin nasıl yönetileceğini ortaya koyacak bir halk oylaması. Biz hayırın gerekçelerini anlatırken diyoruz ki sanki 17 Nisan’da sihirli bir değnekle dokunulacak ve ülke değişecek gibi bir söylem var” ifadelerine yer verdi. Türkiye’nin de bir Ortadoğu ülkesi haline dönüştürülmek istendiğini kaydeden Ağbaba, “Biz Suriye’nin İdlip kentinde yaşanan insanlık dışı bu katliamı kınıyoruz. Bu bir insanlık suçudur, mutlaka cezalandırılmalıdır. ABD, önceki gün Suriye saldırdı, ancak yeni bir Irak vakası ile karşı karşıya kalıyoruz. Irak’ı işgal edenler ülkeye demokrasi getireceklerini söyledi ama şimdi Irak 40 parça. Terör örgütleri cirit atıyor” dedi.
Daha sonra söz alan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise Türkiye’deki Roman vatandaşlara yönelik projelerin hayata geçirilmediğini belirterek “Hükumetin ciddi bir şekilde nasıl Suriyelilere, mültecilere yada diğer kardeşlerimize ciddi politikalar uyguluyorsa, konuttan eğitime kadar nasıl bir çok hizmetten faydalandırıyorsa bizim Roman kardeşlerimizle ilgili de ciddi bir politika yapması lazım” diye konuştu.
İki yıllık milletvekili olduklarını ve bu süre zarfından 2 seçim, 1 referandum ve 1 OHAL dönemi ile darbe girişimi yaşadıklarını söyleyen Purçu, “Ama bunlara rağmen referanduma gidiliyor. Pankartlara bakıyorum demokrasi dağıtacağız diyorlar. 15 yıldan beri bunları niye yapmadınız, siz yönetiyordunuz ülkeyi. Tüm olanaklar sizdeydi, hangi işi yapamadınız, hangi kanunu çıkarmak istediniz de çıkaramadınız. Şimdi kalkıp 15 yıldan beri sanki hiçbir şey yapılmamış bu yönetimin içerisinde yer almamışsınız gibi kalkıyorsunuz referandumda evet çıkarsa ülkeye demokrasi getireceğiz diyorsunuz" ifadelerine yer verdi.
Purçu, referandumda hayır oyu kullanacaklarını yineleyerek herkesin de bu yönde oy kullanmasını istedi.
Programa CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililer de katıldı.
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