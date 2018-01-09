Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz ve yönetim kurulu üyeleri, 23 Aralık’ta yapılan kongrede güven tazeleyen CHP İl Başkanı Enver Kiraz’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyaret nedeniyle teşekkür eden CHP İl Başkanı Enver Kiraz, muhtarların önemine dikkat çekerek, "Yeşilyurt muhtarlar derneği bizim uzun süredir çok ciddi ikili ilişkiler yürüttüğümüz bir dernek, hem muhtarların sorunu konusunda hem de mahallenin sorunları konusunda duyarlı olan muhtarları bünyesinde barındırıyor. Muhtarlar mahallerimizin sorunlarında ilk muhatap olan kişiler, biz siyasi partilerin de görevi kentimizin sorunlarını çözmektir" diye konuştu.

GÖREVE GELDİKTEN SONRA UNUTULUYOR

Bölgenin başta imar olmak üzere birçok sorunu olduğunu ifade eden Kiraz, ”Her gelen siyasetçi orayla ilgili çeşitli şeyler söylüyor ama göreve geldikte sonra unutuluyor. Bir sonraki seçimde tekrar hatırlanıyor ama çözüm anlamında bir şey yapılmıyor. Buraya bir an önce imarın girmesi ve şehirle bütünleşebilecek bir duruma getirilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Malatya Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz, Enver Kiraz ve yönetimine başarı dileyerek, "Başkanımız güven tazeleyerek yenide seçildi kendilerine hayırlı olsun diliyoruz. Başkanımızla 2 dönem beraber çalıştık. Bizlere katkıları büyük olmuştu önümüzdeki süreçte de katkılarını bekliyoruz” diye konuştu.



İHA