09 Ocak 2018 Salı

CHP’de güven tazeleyen Kiraz’a muhtarlardan ziyaret

23 Aralık’ta yapılan kongrede güven tazeleyen Başkan Enver Kiraz’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Malatya Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz’ı ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

09 Ocak 2018 Salı 11:29
CHP’de güven tazeleyen Kiraz’a muhtarlardan ziyaret

  Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz ve yönetim kurulu üyeleri, 23 Aralık’ta yapılan kongrede güven tazeleyen CHP İl Başkanı Enver Kiraz’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyaret nedeniyle teşekkür eden CHP İl Başkanı Enver Kiraz, muhtarların önemine dikkat çekerek, "Yeşilyurt muhtarlar derneği bizim uzun süredir çok ciddi ikili ilişkiler yürüttüğümüz bir dernek, hem muhtarların sorunu konusunda hem de mahallenin sorunları konusunda duyarlı olan muhtarları bünyesinde barındırıyor. Muhtarlar mahallerimizin sorunlarında ilk muhatap olan kişiler, biz siyasi partilerin de görevi kentimizin sorunlarını çözmektir" diye konuştu.

GÖREVE GELDİKTEN SONRA UNUTULUYOR
  Bölgenin başta imar olmak üzere birçok sorunu olduğunu ifade eden Kiraz, ”Her gelen siyasetçi orayla ilgili çeşitli şeyler söylüyor ama göreve geldikte sonra unutuluyor. Bir sonraki seçimde tekrar hatırlanıyor ama çözüm anlamında bir şey yapılmıyor. Buraya bir an önce imarın girmesi ve şehirle bütünleşebilecek bir duruma getirilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Malatya Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz, Enver Kiraz ve yönetimine başarı dileyerek, "Başkanımız güven tazeleyerek yenide seçildi kendilerine hayırlı olsun diliyoruz. Başkanımızla 2 dönem beraber çalıştık. Bizlere katkıları büyük olmuştu önümüzdeki süreçte de katkılarını bekliyoruz” diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman ŞahbazCumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver KirazZiyaret

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 09 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ocak 2018 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017