İl Başkanı Enver Kiraz, yeni yönetimin göreve başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “2019 yılında gerçekleştirilecek mahalli idareler, milletvekilliği ve başkanlık seçimlerine bugünden başlayarak aralıksız çalışacağız ve partimizin daha geniş kitlelere ulaşması için mücadele edeceğiz" dedi.

Yeni seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

"İl Başkanı Enver Kiraz, İl Sekreteri Ercan Kısacık, İl Saymanı Erdal Akkar, İl Eğitim Sekreteri Barış Yıldız, il bilişim sorumlusu Süheyla Kavukçu, örgüt ve örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcısı Hasan Avşar, iş veren dernekleri ve meslek odalarından sorumlu Başkan Yardımcısı Veli Doğan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu başkan yardımcısı Hasan Yılmaz, Seçim ve Hukuktan sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Celiloğlu, STK'lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erkan Özgür, Kültür Ve Sanattan Sorumlu Yönetim Üyesi Abdullah Bakış, Tarım ve Hayvancılıktan Sorumlu Yönetim Kurul Üyesi Yusuf Durmaz, Esnaf ve Sanatkarlardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özen, Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdem Uzunoğlu, İnsan Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Zülfikar Yıldırım, Basından Sorumlu Yönetim Kurul Üyesi Necmettin Mor, Doğa ve Çevreden Sorumlu Yönetim Kurul Üyesi Gülşen Doğuç, Nursel Gökçe, Sorumlu yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gündüz, Avni Çiçek, İbrahim Karabıyık oldu."

İHA