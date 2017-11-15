CHP İl Başkanı Enver Kiraz, beraberinde CHP Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Okay Demirhan ve il yönetimi ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu. CHP İl Başkanı Kiraz, “Her zaman ifade ediyoruz gerçekten Battalgazi bölgesi hem tarihsel kökleri itibariyle, şuan ki konumu itibariyle Malatya’mız açısından önemli bir bölge. Tabii nüfusu 300 binin üzerinde olan birçok ilden büyük olan bir bölge. Bu bölgede sayın belediye başkanımız Selahattin Bey önemli hizmetler yapıyor, biz de bunu izliyoruz, görüyoruz. Tabii zaman zaman bir araya geliyoruz. Malatya ile ilgili yapılması gerekenleri de birlikte paylaşıyoruz. Bugün de Malatya’ya, Battalgazi bölgesine Battalgazi Belediyesi’nin bir hizmet binası kazandırıldı, buraya taşındı. Belediyemiz tabii burada hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Burada daha güzel hizmetler vereceğine hiç şüphe duymuyoruz. Battalgazi bölgesine de, Malatya’mıza da yakışır güzel bir bina olmuş” diyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ UNSURU

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Malatya ortak paydası altında tüm siyasi partilerle sağlıklı bir diyalog içerisinde olduklarını kaydetti. Başkan Gürkan, “Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz ve değerli Yönetim Kurulu üyelerini burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum ve kendilerine bu vesileyle hoş geldiniz diyorum. Tabii siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur” diye konuştu.

HABER MERKEZİ