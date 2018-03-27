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CHP ŞEKER FABRİKALARI İÇİN MÜCADELE VERİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Niğde Bor Şeker Fabrikası önünde yaptığı konuşmada, “1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk Alpullu ziyaretinde anı defterine ‘Şeker fabrikası sayısı 20’ye çıkmaz ve şekeri ekmek kadar kolay alınır hale getiremezsek gürbüz çocuklara hasret kalacağız’ yazmış. 1920’li yıllarda Anadolu’da doğan her yüz çocuktan sekseni ishal nedeniyle ölüyordu. Şeker fabrikalarıyla beraber bu ölümler durduruldu, bebekleri hayata bağladı” sözlerini kaydetti.

CHP ŞEKER FABRİKALARI İÇİN MÜCADELE VERİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Niğde Bor Şeker Fabrikası önünde yaptığı konuşmada, “1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk Alpullu ziyaretinde anı defterine ‘Şeker fabrikası sayısı 20’ye çıkmaz ve şekeri ekmek kadar kolay alınır hale getiremezsek gürbüz çocuklara hasret kalacağız’ yazmış. 1920’li yıllarda Anadolu’da doğan her yüz çocuktan sekseni ishal nedeniyle ölüyordu. Şeker fabrikalarıyla beraber bu ölümler durduruldu, bebekleri hayata bağladı” sözlerini kaydetti.

27 Mart 2018 Salı 11:13
CHP ŞEKER FABRİKALARI İÇİN MÜCADELE VERİYOR

Hükûmetin 14 şeker fabrikasını satma kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinasyonunda kurulan komisyon 23. ziyaretini Niğde Bor Şeker Fabrikası’na gerçekleştirdi. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında Milletvekilleri Ömer Fethi Gürer, Kadim Durmaz, Burcu Köksal, Özkan Yalım, Mustafa Tuncer, Türabi Kayan, Ali Akyıldız, Şenal Sarıhan ile Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer ve Yıldırım Kaya'dan oluşan heyet Bor Şeker Fabrikası önünde pancar üreticileri, şeker fabrikası işçileri ve Niğdeliler ile biraraya geldi.

Saadet Partili, İyi Partili, Demokrat Partili, Vatan Partili yöneticilerin de destek verdiği basın açıklamasında konuşan SP Genel İdare Kurulu Üyesi Nihat Altıparmak, ‘Şekerde milli kalalım’ çalışmaları yürüttüklerini belirterek, “Amerika’dan nefret ediyoruz ama daha çok Amerika’nın insafına sığınan insanlardan nefret ediyoruz. Amerika’nın nişasta bazlı şeker üreten firmaya sesini çıkartmayan, beynini kiraya veren aydınlar niçin konuşmuyorsunuz? Şeker fabrikaları bir kaledir. Kaleleri teslim etmeyeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, konuşmasına taşeron ve geçici işçilerin sorunlarına değinerek başladı. Ağbaba, “Burada taşeron işçiler var, kadroya alınmadılar. Geçici işçiler var, 9 ay 29 gün çalışma sözü verildi ama sözlerini henüz tutmadılar. Sol elinizle, sağ elinize vurun ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ deyin. Nasıl ki taşerona kadro verilmesinin sebebi Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP ise şeker işçilerinin kadro verilmesini de CHP sağlayacaktır. Bu sorunu kökünden çözeceğiz. Ananızın ak sütü gibi kadroyu size vereceğiz” sözlerini kaydetti.

“Siyasi görüşlerimiz farklı olsa da bugün ve bundan sonra da vatan için, demokrasi için, özgürlük için, barış için herkesle bir araya gelmeye hazırız” diyen Ağbaba, “16 Nisan’da bir araya geldiğimiz gibi, Adalet Yürüyüşünde bir araya geldiğimiz gibi 2019’da da bir araya geleceğiz. Sağcısı, solcusu, muhafazakârı, sosyal demokratı vatan için yine bir araya geliriz. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için kol kola girmeye hazır olduğumuzu bütün dünya bilsin”dedi.

“Şeker fabrikalarının satışını işçiler, üreticiler, esnaf istemedi. Çok uluslu şirketler istedi” şeklinde konuşan Ağbaba, “Bir rapor hazırladılar. ‘Enflasyonun sebebi Türkiye hayat pahalılığının sebebi şeker fabrikalarıdır’ dediler. Enflasyonu yükselten şeker fabrikaları değil kendi harcamalarıdır. Şeker fabrikalarının zarar ettiği tamamen yalan. Geçen 5 yılda kendi yandaşlarının 4 milyar TL vergi borcunu affettiler. İddia ettikleri gibi 28 milyon lira zarar eden şeker fabrikalarının 142 yıllık zararını karşılıyor. Senin yandaşına, haramzadelerine var; helal süt emmiş, alın teri döken insanların zararını hesap ediyorsun. Sarayın 13 günlük masrafı bu fabrikaların bir yıllık zararını karşılıyor. TBMM Başkanı kendi makam odasına 100 bin TL’lik halı döşetti. Kendini kimden koruyacaksa yakın korumalarına 3 milyon TL’ye araç aldırdı. Tasarruf yapacaksan buradan yap, milleti düşüneceksen buradan düşün. 500 tane korumayla, özel uçaklarla gezeceğine gel tasarruf yap” şeklinde konuştu.

Ağbaba, “Şeker fabrikaları hem şimdiyi hem geçmişi birleştirdi. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk Alpullu ziyaretinde anı defterine ‘Şeker fabrikası sayısı 20’ye çıkmaz ve şekeri ekmek kadar kolay alınır hale getiremezsek gürbüz çocuklara hasret kalacağız’ yazmış. 1920’li yıllarda Anadolu’da doğan her yüz çocuktan sekseni ishal nedeniyle ölüyordu. Şeker fabrikalarıyla beraber bu ölümler durduruldu, bebekleri hayata bağladı. Şeker fabrikalarının temelini atan Mustafa Kemal Atatürk’ü Niğde Bor’dan bir kez daha rahmetle anıyoruz. Fabrikaların kuruluşunu devam ettiren tüm siyasi parti liderlerini rahmetle anıyoruz” ifadelerinde bulundu. busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 27.03.2018 12:13
Anahtar Kelimeler:
ŞEKER FABRİKASIVeli AğbabaKemal Kılıçdaroğlu
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