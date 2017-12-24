Ahmet Küçükşahin’in adaylıktan çekildiği kongrede mevcut İl Başkanı Enver Kiraz ve Hasan Bülent Özkan’ın yarıştı. 333 oyun kullanıldığı kongrede 1 oy ise geçersiz sayıldı. Kongreye beyaz listeden giren mevcut İl Başkanı Enver Kiraz oyların 258’ini alarak yeniden CHP Malatya İl Başkanı seçildi. Diğer aday Hasan Bülent Özkan ise 74 oy aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurula, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in yanı sıra CHP Malatya eski Milletvekili Muharrem Kılıç, Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, belediye başkanları, eski il başkanları ve partililer katıldı.



“BÜTÜN GENÇLİĞİMİ CUMHURİYET HALK PARTİSİNE VERDİM”

CHP Malatya İl Başkanlığına yeniden seçilen Enver Kiraz, “Gençlik kolları MYK üyeliği, çok genç yaşta kurultay delegeliği, 3 dönem il yöneticiliği, il başkan yardımcılığı gibi önemli görevlerden sonra, yine çok genç yaşta 6 yıl ömrüm boyunca onurla taşıyacağım ve çocuklarıma torunlarıma bir miras olarak bırakacağım il başkanlığı görevini bana verdiniz. Bunun içinde sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Yaptığım her görevi layıkıyla yerine getirmek için hep büyük çaba içerisinde oldum. Fiili olarak 18 yıl gibi bir süre olan bütün gençliğimi Cumhuriyet Halk Partisine verdim. Bir bu kadar gençliğim daha olsa o da partime feda olsun derim. Bir davayı omuzluyoruz. Emeklerimizde, yüreğimizde sizlerin hafızasındadır. Partinin ahlakını, felsefesini en iyi bilen bir kardeşiniz olarak parti içinde hep doğru yapılanı anlatma doğruyu yapma çabası içerisinde oldum. Parti adına doğruları savunurken bazen şu’cu bazen bu’cu oluyoruz, ben Atatürkçüyüm, solcuyum, devrimciyim. İl Başkanı altı yıl boyunca biz olduk. O makamın kapıları sonuna kadar bu partinin her üyesine açık oldu. Herkesi başımızın üstünde tuttuk. Bu kongrede tekrar görev verdiğinizde bugüne kadar olduğu gibi bütün makamların sizlerin olduğu bilinciyle hareket ederek sizlerin verdiği göreve layık olmak için elimden gelen çabayı göstereceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Görevim ne olursa olsun partinin emrinde olmaya devam edeceğim. İyi, faydalı bir kadro ile göreve geliyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA