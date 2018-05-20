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CHP İl teşkilatından 19 Mayıs kutlaması...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında CHP Malatya İl teşkilatı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. 

CHP İl teşkilatından 19 Mayıs kutlaması...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında CHP Malatya İl teşkilatı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. 

20 Mayıs 2018 Pazar 11:04
CHP İl teşkilatından 19 Mayıs kutlaması...

Anıt önündeki tören İl Başkanı Enver Kiraz’ın çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, başta gençler olmak üzere tüm halkın bayramını kutladığını belirterek, "Tabii 19 Mayıs, savaşlardan bitap düşmüş, yorgun düşmüş, kuşatılmış bir ülkenin kendi bağımsızlığını kurduğu gün. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesinin elden ele, gönülden gönüle, bütün Anadolu’da dolaşarak bağımsızlığımızın ilan edildiği çok önemli, çok anlamlı bir gün. Bugün aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum günü. Dolayısıyla Atatürk’ün doğum gününü de bir kez daha kutluyoruz" diye konuştu. 

24 Haziran gibi önemli bir seçim sürecini de hatırlatan Kiraz, “Gençliğin yeniden bu ülkeyi aslında huzursuzluktan, mutsuzluktan, yoksulluktan dibe vurmuş ekonomiden kurtarması gerekiyor. Bu anlamda gençlerimizi bu seçimde sandığa davet ederek bu kurtuluşu sağlamalarını rica ediyoruz ve bekliyoruz” şeklinde konuştu. 
Törene, CHP’li ilçe başkanları yanı sıra il teşkilatı ve çok sayıda partili de katıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya19 MayısChpEnver Kiraz
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