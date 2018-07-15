CHP İl Başkanı Kiraz'dan 15 Temmuz mesajı

Kiraz, açıklamasında 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğini belirterek, "Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ’yü lanetliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Darbe girişimine karşı milletin, Gazi Meclisin ve siyaset kurumunun ortak bir direniş sergilediği dile getiren Kiraz, "Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye oluşturmanın yolu, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı canını vererek şehit olan evlatlarımızı rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dileriz" ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com