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CHP İl Başakanlığından İsrail tepkisi

CHP Malatya İl sekreteri Ercan Kısacık, yaptığı açıklama ile ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşınması kararının ardından İsrail askerleri tarafından Filistinlilere karşı başlatılan katliamı protesto etti. 

CHP İl Başakanlığından İsrail tepkisi

CHP Malatya İl sekreteri Ercan Kısacık, yaptığı açıklama ile ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşınması kararının ardından İsrail askerleri tarafından Filistinlilere karşı başlatılan katliamı protesto etti. 

16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:24
CHP İl Başakanlığından İsrail tepkisi

CHP İl başkanlığı önünde toplanan grup adına konuşma yapan CHP Malatya İl Sekreteri Ercan kısacık, Filistin'de yaşanan olayların bir katliam, insanlık dramı olduğunu ifade ederek, "Binlerce masum Filistinlilerin yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en büyük sebebi Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail'in gaddar tutumudur. Filistin sorununun çözülmeden Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD, büyükelçilik binasını İsrail'in 70. Kuruluş yıl dönümünde Kudüs'te açmış olması büyük bir provakasyondur. ABD'yi bu yanlış politikasını terk etmeye İsrail'i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Filistin sorununun çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin Devletiyle İsrail'in güvenlikli sınırlar içerisinde yan yana barış içerisinde yaşaması olduğunu vurguluyoruz. ABD ve İsrail'in yanlış politikalarına karşı tüm dünyadan yükselen kınama mesajları somut bir sonuç doğurmamaktadır. Filistin halkının yaşadığı insani dram devam ediyor. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı en güçlü bir şekilde hayata geçirmeliyiz" şeklinde konuştu. 
Partililer açıklamanın ardından vatandaşlara Filistin bayrağı dağıttı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ChpMalatyaIsrail Tepki
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