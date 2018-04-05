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CHP HEYETİ ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASI’NDA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası önünde yaptığı konuşmada, “3. Havalimanını yapanların yıllık 1 milyar euroluk kira bedelini 2 yıl erteliyorlar. 10 milyar liraya mal olan bu erteleme şeker fabrikalarının 352 yıllık zararını karşılar” dedi.

CHP HEYETİ ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASI’NDA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası önünde yaptığı konuşmada, “3. Havalimanını yapanların yıllık 1 milyar euroluk kira bedelini 2 yıl erteliyorlar. 10 milyar liraya mal olan bu erteleme şeker fabrikalarının 352 yıllık zararını karşılar” dedi.

05 Nisan 2018 Perşembe 11:15
CHP HEYETİ ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASI’NDA

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi gündeme geldikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle oluşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba başkanlığındaki heyet, 24. durakları olan Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası’nda işçiler ve üreticiler ile buluştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ileterek başladığı konuşmada, şeker fabrikalarının 1926 yılında büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk tarafından açıldığını hatırlatarak, “Şeker fabrikalarının açılışı Anadolu insanının tüm dünyaya başkaldırısını, tüm dünyaya neler yapabileceğinin göstergesidir”dedi. Türkiye’de geçmişte siyasetçileri birleştiren tek şeyin şeker fabrikaları olduğunu belirten Ağbaba, “Fabrikaların kurulmasını sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Bülent Ecevit’i rahmetle anıyoruz. Hepsinin siyasi görüşü farklı ama hepsini birleştiren şeker fabrikaları oldu. Bu saydığım siyasetçilerin hepsi şeker fabrikasını kurmuştur. Hepsine minnet duygularımızı iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMAYAN FABRİKA KAR EDER Mİ?”

Şeker fabrikalarının zarar ettiği ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Zarar zarar diyorlar. Kim ‘şeker fabrikaları zarar ediyor’ diyorsa, açıkça söylüyoruz yalan söylüyordur. Çarşamba Şeker Fabrikası zarar ediyor diyorlar. Fabrika çalışmıyor. Çalışmayan fabrika kar eder mi? İşçiler çalışıyor. Makinalar var. Binalar var. Çarşamba’da pancar ekilen topraklar BEKLİYOR. Bu fabrikayı neden çalıştırmıyorsunuz? Çünkü Çarşamba Şeker Fabrikası çalışmayınca ‘Şeker Fabrikaları zarar ediyor’ diyecekler. Tek amaçları bu” şeklinde konuştu.

“BU RAKAMI NE SİZ, NE BİZ BİLİRİZ”

“Zarar eden Şeker Fabrikaları değil ama Türkiye’nin dört bir yanında hükümetin yanlış ekonomik politikalar nedeniyle çok sayıda zarar eden yatırım var” diyen Ağbaba, “3. Havalimanı yapılıyor. Havalimanını yapanlar ‘Zarar ediyoruz, bizim yıllık kiramız 1 milyar euro. 2 yıl kiramızı almayın’ diyorlar. 2 milyar euro… Bu rakamı ne siz, ne biz biliriz. Yaklaşık 10 milyar lira ediyor. Bu rakam şeker fabrikalarının iddia edilen zararını 352 yıl karşılar.2 milyar euro 352 yıl 25 şeker fabrikasının zararını karşılar. Allahtan korkmaz, kuldan utanmazlar, 3 yandaşına vereceğin parayı alın teriyle üretim yapan işçileri verip, şeker fabrikalarını desteklesene” ifadelerinde bulundu.

Ağbaba, Çarşamba Şeker Fabrikası önünde hükümete bir çağrı yaparak, “Şeker fabrikalarını zarar ettiği için satıyorsun. Biz o parayı toplarız. 6 Nisan Cumartesi günü Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile gerçekleştireceğimiz Çorum Mitingi’ne tüm halkımızı davet ediyorum” dedi. (Bülten)busabahmalatya.com 

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Veli AğbabaSamsun Çarşamba Şeker Fabrikasışeker Fabrikalarının Satılması
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