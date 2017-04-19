Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Battalgazi ve Kale ilçesinde yapılan halk oylamasında çıkan sonuçları HSYK’ya itiraz edeceklerini söyledi.

Kiraz açıklamasında, “Kale ilçesinde 14 sandıkta yüzde yüz oy kullanılmış. Bunun için biraz itirazda bulunduk. Çünkü ne olursa olsun bir yerde yüzde yüz oy kullanılması mümkün değil. Bu köyde hiç mi cezaevinde olan yok, askerde olan yok, il dışında olan yok, bunun için bir itirazda bulunduk. Yine Battalgazi ilçesinde 19 sandıktan mühürsüz oy kullanıldığı için bir itirazda bulunduk bu cihazların sonucunda bekliyoruz. “dedi.

“BU SEÇİM BİTMEDİ”

Halk oylamasının kesinlik kazanmadığını savunan Kiraz, CHP Genel Merkezi tarafından Türkiye genelinde kullanılan oylara itiraz edeceklerini belirtti. İl Başkanı Enver Kiraz, “Seçim henüz sonuçlanmadı. Bugün seçimin tekrarı noktasında Genel Merkezimizin bir müracaatı olacak. Şu ana kadar Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin noktada ihlallerin olduğu belirtiliyor. Söz konusu bu ihlalleri Genel Merkezimiz belgeleri ve detaylarıyla Yüksek Seçim Kurulu'na verecek ve seçimin tekrar edilmesi noktasındaki düşüncemizi iletecek. Şu ana kadar da mühürsüz oylarla ilgili olarak HSYK'nın açıklamış olduğu bir karar söz konusu değil. Bu seçim henüz bitmedi” diye konuştu.

14 SANDIKTA MÜHÜRSÜZ OY İDDASI

Adil olmayan bir seçim geçirdiklerini savunan Kiraz, “Tamamen ne kadar ‘evet’ çıkartırız diye koşturan bir belediye anlayışı ile karşı karşıya kaldık. Malatya örgütümüz olarak da bu konuda çok titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Bütün sandık sonuçlarını aldık. Ben bu anlamda bütün örgüte teşekkür ediyorum. Sandıklarla ilgili mesela örnek vermek gerekirse. Kale ilçesinde 14 sandıkta yüzde 100 oy kullanılmış. Bunun için biraz itirazda bulunduk. Battalgazi ilçesinde 19 sandıktan mühürsüz oy kullanıldığı için bir itirazda bulunduk” dedi.

“PARALELLİK GÖRÜYORUZ”

Malatya’daki halk oylaması sonuçlarını da değerlendiren İl Başkanı Kiraz, “Bu seçim AK Parti'nin 15 yıldır sürdürdüğü politikalara bir itirazıdır. Malatya'da almış olduğumuz sonucu küçümsenecek bir sonuç değildir. Her 3 kişiden biri ilk defa AK Partili politikalarına itiraz etmiştir. Türkiye'de de her iki kişiden birisi itiraz etmiştir. Hem Malatya’nın hem de Türkiye geneline baktığımızda bir paralellik görüyoruz. Oy artışlarında da keza aynı şekilde paralellik görüyoruz. Ben öncelikle demokrasiden yana, cumhuriyetten yana bu şekilde itiraz ortaya koyan ve uzlaşma talep eden bütün vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK