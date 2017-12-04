Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan kongrede başkanlık için Vahap Altunok ve Bahattin Öner yarıştı.

Sandıkların kapanması ile geçilen oy sayımında toplam 188 geçerli oy kullanıldığı belirlendi. Oyların 127'isini alan Bahattin Öner Battalgazi İlçe başkanı seçilirken diğer aday Vahap Altunok ise 59 oy aldı. Seçimde 1 oy boş 1 oy ise geçersiz sayıldı.

İHA