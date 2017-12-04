04 Aralık 2017 Pazartesi

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Öner oldu

CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına Bahattin Öner seçildi.

04 Aralık 2017 Pazartesi 10:34
CHP Battalgazi İlçe Başkanı Öner oldu

  Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan kongrede başkanlık için Vahap Altunok ve Bahattin Öner yarıştı.

Sandıkların kapanması ile geçilen oy sayımında toplam 188 geçerli oy kullanıldığı belirlendi. Oyların 127'isini alan Bahattin Öner Battalgazi İlçe başkanı seçilirken diğer aday Vahap Altunok ise 59 oy aldı. Seçimde 1 oy boş 1 oy ise geçersiz sayıldı.

İHA
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