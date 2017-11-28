CHP Battalgazi İlçe Başkan adayı Altunok MGTC'yi ziyaret etti
CHP Battalgazi İlçe Başkan aday Vahap Altunok Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC)’ni ziyaret etti.
28 Kasım 2017 Salı 14:40
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MGTC Başkanı Kemal Deniz , “Vahap Altunok Malatya’mızın renkli simalarından ve gerçekten hem STK anlamda hem de siyasi anlamda Malatya’ya büyük emekleri geçmiştir. Yeni bir görev ile şehrimize hizmet için yola çıkmıştır kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyoruz. Bu şehrin geleceğini bilen geçmişini bilen birinin böyle etkili yerlerde görev alması şehir adanı kazançtır” diye konuştu.
CHP Battalgazi İlçe Başkan adayı Vahap Altunok ise, “Biz de CHP Battalgazi İlçe Başkanlığına adaylığımızı açıklamıştık daha önceden. Buradaki amacımız bir eksik bir yanış yapmamak için, yarın keşkeleri kullanmama adına insanların fikir ve düşüncelerini birçok değerli büyüklerimizin fikrini aldıkta sonra bu yola arkadaşlarımızla beraber çıkıp, nede bir adım daha öne gidip şehrimizdeki ana muhalefeti bulunan CHP ‘nin içinde bulunduğu şu anki konumunu biraz daha ileri götürüp, Malatya’mıza bir şeyler daha katmak düşüncesiyle aday olduk “ diye konuştu.
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