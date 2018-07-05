CHP Başbağlar'a heyet gönderiyor

5 Temmuz 1993’de, Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü’nde gerçekleştirilen katliamla 33 köylü öldürülmüş, köy ateşe verilmişti.

Katliamın 25. yıl dönümünde açıklama yapan Veli Ağbaba, “Türkiye son yıllarda maalesef katliamlar ülkesi olarak anılmaya başladı. 1993 tarihinde de Türkiye’de 2 büyük katliam yaşandı. İnsanlık, 1993 yılının 2 Temmuz'unda yakıldı; 5 Temmuz'unda ise kurşuna dizildi. Sivas 'ta 33 aydınımız yanarak can vermiş 3 gün sonra Başbağlar 'da 33 yurttaşımız kurşuna dizilerek katledilmiştir. Sivas'ı ve Başbağlar'ı; aynı duygularla, acıyla, yüreğimiz kanayarak anıyoruz. 2 Temmuz'da Sivas'ta yakılarak hayatını kaybedenleri andık. 5 Temmuz'da da Başbağlar'da kurşuna dizilerek katledilenleri anıyoruz" ifadelerini kullandı

CHP'DEN BAŞBAĞLAR'A HEYET

2 Temmuzda 10 milletvekiliyle birlikte Sivas Katliamı anma etkinliğine katıldıklarını kaydeden Ağbaba, CHP'nin tüm acıları ortaklaştırdığını, kan ve gözyaşının karşısında durduğunu belirterek, "Nasıl ki 2 Temmuz'da Sivas’taysak 5 Temmuz'da Başbağlar'da olacağız. Kadim Durmaz, Ulaş Karasu ve Abdurrahman Tutdere'den oluşan CHP heyeti Başbağlar Katliamı anma etkinliğine katılacak" dedi. (BÜLTEN)