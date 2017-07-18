18 Temmuz 2017 Salı

CHP, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı

CHP Malatya Örgütü tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde 249 şehit için Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. CHP İl Başkan Vekili Öksüz, darbelerden en fazla zarar gören partinin CHP olduğunu belirterek, “15 Temmuz darbe girişimine karşı da amasız, fakatsız karşı çıktık” dedi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:22
CHP, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı

  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Örgütü 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirdi. İl Başkan Vekili Übeyit Öksüz, Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, Battalgazi İlçe Başkanı Emin Dönmez ve çok sayıda partilinin hazır bulunduğu çelenk sunumunun ardından saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunması yapıldı.

DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ
  CHP Malatya İl Başkan Vekili Übeyit Öksüz basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “15 Temmuz, demokrasimize karşı yapılan darbe girişiminin yıl dönümünde CHP olarak Cumhuriyete ve demokrasimize sahip çıkıyor; inancımızı eksiksiz bir şekilde koruyoruz. Siyasi görüşlerimiz, düşüncelerimiz farklı olabilir fakat hep birlikte darbelerin karşısında demokrasinin yanında durmak zorundayız” diye konuştu.

Öksüz “94 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca darbelere hep karşı olan partimiz 15 Temmuz darbe girişimine karşı da amasız, fakatsız net bir şekilde durmuştur. CHP, darbeler nereden ve kimden gelirse gelsin her zaman parlamenter demokrasiden yana olmuştur. Olmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı. (Bülten)

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