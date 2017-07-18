Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Örgütü 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirdi. İl Başkan Vekili Übeyit Öksüz, Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, Battalgazi İlçe Başkanı Emin Dönmez ve çok sayıda partilinin hazır bulunduğu çelenk sunumunun ardından saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunması yapıldı.

DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

CHP Malatya İl Başkan Vekili Übeyit Öksüz basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “15 Temmuz, demokrasimize karşı yapılan darbe girişiminin yıl dönümünde CHP olarak Cumhuriyete ve demokrasimize sahip çıkıyor; inancımızı eksiksiz bir şekilde koruyoruz. Siyasi görüşlerimiz, düşüncelerimiz farklı olabilir fakat hep birlikte darbelerin karşısında demokrasinin yanında durmak zorundayız” diye konuştu.

Öksüz “94 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca darbelere hep karşı olan partimiz 15 Temmuz darbe girişimine karşı da amasız, fakatsız net bir şekilde durmuştur. CHP, darbeler nereden ve kimden gelirse gelsin her zaman parlamenter demokrasiden yana olmuştur. Olmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı. (Bülten)

HABER MERKEZİ