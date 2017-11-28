28 Kasım 2017 Salı

CHP, AKÇADAĞ’DA “ALİ ASLAN” DEDİ

CHP Akçadağ’da heyecanlı bir seçim maratonu yaşadı. İlçede, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Kongresi yapıldı. Kongrede İlçe Başkanlığına Ali Aslan seçildi.

28 Kasım 2017 Salı 12:07
CHP, AKÇADAĞ’DA “ALİ ASLAN” DEDİ

  CHP Akçadağ İlçe Kongresi CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın katılımı ile Akçadağ Öğretmenevi’nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve 3 adayın yarıştığı kongrede CHP Akçadağ İlçe eski Başkanı Ali Aslan 53 oy alırken, mevcut başkan Muhiddin Şahin 34, Cihangir Solak ise 6 oy aldı. Bu sonuçların ardından Ali Aslan CHP Akçadağ İlçe Örgütü'nün yeni başkanı oldu.

“KAZANAN DEMOKRASİ OLDU”
  Kongre sonrası kısa bir teşekkür konuşması yapan Aslan, kongrenin birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini belirterek kongrenin kazananının demokrasi olduğunu söyledi.

Akçadağ Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğlulları, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları ile partililer katıldı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahAli Aslan

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