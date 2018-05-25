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CHP adaylarına Leman Sam'lı tanıtım

CHP Malatya İl Başkanlığı 27 Mayıs Pazar günü Malatya milletvekili adaylarını Malatyalılara tanıtacak. Ünlü sanatçı Leman Sam’ın da tanıtım etkinliğinde konser vereceği belirtiliyor.

CHP adaylarına Leman Sam'lı tanıtım

CHP Malatya İl Başkanlığı 27 Mayıs Pazar günü Malatya milletvekili adaylarını Malatyalılara tanıtacak. Ünlü sanatçı Leman Sam’ın da tanıtım etkinliğinde konser vereceği belirtiliyor.

25 Mayıs 2018 Cuma 10:32
CHP adaylarına Leman Sam'lı tanıtım

CHP milletvekili adayları Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hulusi Porgalı, Av. Soner Gökçe, Av. Berna Karadaş, Uzm. Psk. Emin Dönmez ve Mahmut Akbıyık’ın katılacağı aday tanıtımı 27 Mayıs Pazar Saat 17.00 'de Emeksiz Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 6 milletvekili adayının tanıtımının ardından Leman Sam Malatyalılara bir konser verecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya’nın tüm renklerini bir araya getiren bir liste hazırladıklarını belirterek, “24 Haziran seçimleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Aday listemiz her kesim tarafından büyük bir övgüyle karşılanıyor. Halkımızın teveccühünü karşılıksız bırakmayacağız. Malatya’da hedefimiz en az 2 milletvekili çıkarmak. 24 Haziran seçimlerinde Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacak, halkın iktidarını kuracağız. Tüm halkımızı Pazar günü gerçekleştirilecek aday tanıtımı ve Leman Sam konserine davet ediyorum” dedi. 

busabahmalatya.com

İHA

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