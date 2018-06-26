CHP, 24 ilden vekil çıkaramadı

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 38 ilde çıkardığı milletvekili sayısını, bu seçimde de aynen korudu. CHP'nin milletvekili sayısını koruduğu iller; 5'er milletvekili çıkardığı Bursa ve Antalya, 4'er milletvekili çıkardığı Adana, Hatay ve Mersin, 3'er milletvekili çıkardığı Aydın, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ, 2'şer milletvekili çıkardığı Edirne, Gaziantep, Kırklareli, Samsun ve Zonguldak, 1'er milletvekili çıkardığı Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çorum, Giresun, Kayseri, Malatya, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova oldu.

VEKİL SAYISI 10'A DÜŞTÜ

Bir önceki seçimde olduğu gibi CHP İstanbul'dan 28, İzmir'den de 14 milletvekili çıkardı. Ankara, Eskişehir ve Çanakkale'deki milletvekili sayısı ise azaldı. Ankara'dan bir önceki seçimde 11 milletvekili çıkaran CHP'nin, bu seçimde vekil sayısı 10'a düştü.

CHP'nin Çanakkale'deki milletvekili sayısı da 2'den 1'e, Eskişehir'deki milletvekili sayısı da 3'ten 2'ye indi. TBMM'ye Isparta'dan 1 milletvekili gönderen CHP, bu seçimde bu ilden de milletvekili çıkaramadı.

Denizli'deki milletvekili sayısını 2'ten 3'e, Konya'da 1'den 2'ye, Muğla'da 3'ten 4'e, Ordu'da 1'den 2'ye çıkaran CHP, bu seçimde bazı illerden ise ilk kez milletvekilliği kazandı. Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'tan TBMM'ye milletvekili gönderdi.

CHP, Ağrı, Aksaray, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Muş, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak ve Van olmak üzere 24 ilden milletvekili çıkaramadı.



65 CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ YENİDEN MECLİSTE

Resmi olmayan seçim sonuçlarına Kasım 2015'te seçilen 65 CHP'li milletvekili de yeniden Mecliste olurken CHP'nin yeni yüzleri arasında Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, DİSK'in eski Genel Başkanı Kani Beko ve eski bakanlardan Abdüllatif Şener yer alacak. Kaboğlu, İstanbul'dan milletvekili seçilirken, Beko İzmir Milletvekili, Şener ise Konya'dan milletvekili seçildi.

Yeniden seçilen milletvekilleri:

CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Kuşoğlu ve Murat Emir, Antalya Milletvekilleri Deniz Baykal ve Çetin Osman Budak, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekilleri Lale Karabıyık, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Elazığ'dan seçilen Gürsel Erol, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Hatay Milletvekili Serkan Topal, İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Engin Altay, Erdoğan Toprak, Mehmet Bekaroğlu, Zeynel Emre, Sibel Özdemir, CHP Genel Başkanı İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekilleri Tuncay Özkan, Murat Bakan, Özcan Purçu, Tacettin Bayır, Selin Sayek Böke, Kamil Oktay Sındır ve Atila Sertel, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak ve Candan Yüceer, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.