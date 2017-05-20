Cezmi Kartay Caddesi Akpınar Mahallesi’nin yolu, esnaf ve vatandaşları rahatsız ediyor. Uzun zamandan bu yana caddenin yolunun gittikçe çöktüğünü ve çukura biriken suyun araçlar gelip geçtikçe dükkânlarına ve vatandaşların üzerine sıçradığını ileri süren esnaflar, BUSABAH’a konuşarak sorunlarına çözüm bulunmasını istediler. Cezmi Kartay Caddesi’nin en büyük probleminin yol sorunu olduğunu dile getiren Cihan Tetik isimli esnaf, yolun gittikçe çöktüğünü ifade etti.

TETİK: BİR YILDAN BU YANA YOL BÖYLE

Yetkililerden sadece yolun tamir edilmesini istediklerini söyleyen Tetik, “Yol giderek çöküyor. Özellikle yağışlı olan günlerde çöküntü olan alana su birikiyor. Araçlar da yoldan geçtikçe, çukurda biriken su doğrudan dükkânlarımıza ve vatandaşların üzerine sıçrıyor. Biz bu konuyu Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Battalgazi Belediyesi’ne ilettik. Sayın Öznur Çalık’a şikâyet ettik ve Milletvekili Çalık, buraya bizzat kendisi gelip sorunu gördü. Talimat verdi ve talimatının ardından sadece bir metre yer yapıldı ama çukur olan yere karışılmadı. Sonuç itibariyle çözüm olunmadı. Bize buraya asfalt yapacaklarını ve bu yüzden beklediklerini söylediler. Tam 1 yıldır biz bu yoldan dolayı adeta işkence çekiyoruz. Bir yıldan bu yana da, bu yol böyle. Biz Cezmi Kartay esnafı olarak mağdur durumdayız. Zaten istediğimiz hiçbir şey yapılmadı. Bari şu problemli olan yolumuzu yapsınlar. Sadece yolun ortasında çöken yeri tamir etsinler. Biz onlardan başka bir şey istemiyoruz” şeklinde konuştu.

BAYAT: SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Cezmi Kartay Caddesi’nin sorunlarıyla yıllarca devam ettiğini ileri süren Hüseyin Bayat isimli esnaf ise şunları kaydetti:

“Caddemizdeki yol sıkıntılı. Bu yol yaz aylarında sürekli toz olduğu gibi yağışlı olan zamanlarda da sürekli çöküntü alanına su birikiyor. Biriken su ise araçların da etkisiyle hem dükkanlara hem de insanların üzerine sıçrıyor. İnsanlar artık kaldırımdan geçemiyorlar. Biz bu problemle ilgili çeşitli yerlere müracaatta bulunduk. Hem Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Battalgazi Belediyesi’ne sorunumuzu anlattık. Ancak sorunumuzu hiç kimse çözmedi. Biz sorunumuzu Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne anlatıyoruz, bizi Battalgazi Belediyesi’ne yönlendiriyorlar. Battalgazi Belediyesi’ne sorunumuzu anlatmak istediğimiz de ise bizi Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne yönlendiriyorlar. Biz nereye sorunumuzu anlatacağımızı anlamadık. Acaba burası başka bir ülkenin mi caddesi? Bir türlü akıl sır erdiremedik. Söz konusu Cezmi Kartay olunca akan sular duruyor. İnsanlar bu caddeye girmekten artık korkuyorlar. Oysaki bu cadde insanların düşündüğü gibi bir yer değil. Esnaf olarak bu durumdan rahatsızız. Bizler yıllardır buradayız ama kimsenin sorunlarımıza bir çözüm bulduğu yok. Hala aynı sorunlar devam ediyor.”

















MUTLU SARIGÜL